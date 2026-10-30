Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и Европейският съюз предприемат стъпки към значително задълбочаване на отношенията си, като обсъждат възможността Отава да стане първата държава със статут на „асоцииран член“ на ЕС. Инициативата беше обявена в четвъртък в Монреал от канадския премиер Марк Карни и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава DW.

Двамата лидери представиха и идеята за създаване на по-широко международно обединение, наречено „Съюз за бъдещето“, което да включва държави със сходни възгледи и общи интереси. Канада и ЕС ще бъдат в основата на инициативата, но към нея ще могат да се присъединят и други партньори.

По време на посещението си фон дер Лайен предупреди, че икономическите зависимости все по-често се използват като средство за политически натиск. Според нея търговските отношения, които традиционно се възприемат като фактор за стабилност, вече могат да представляват заплаха за суверенитета на държавите.

Карни също подчерта необходимостта Канада да укрепи икономическата си независимост и да намали уязвимостта си от външен натиск. По думите му по-тясното партньорство с Европа ще помогне на страната да се справя с икономическите сътресения и да запази самостоятелността при вземането на решения.

Предвижда се сътрудничеството да обхване стратегически сектори като добива на критични минерали, сигурността на веригите за доставки, отбраната и сигурността. Фон дер Лайен уточни, че инициативата не се ограничава единствено до отношенията между ЕС и Канада, а е отворена за други надеждни партньори.

Идеята за по-тясно сътрудничество идва на фона на напрежението в трансатлантическите отношения и търговската политика на американския президент Доналд Тръмп. Той предупреди, че евентуалното споразумение между Канада и ЕС може да бъде възприето като „враждебен акт“ и заплаши с налагане на мита срещу Европа.

От канадското правителство обаче заявиха, че инициативата не е насочена срещу САЩ, а отразява дългогодишни общи интереси между Отава и европейските държави. От Белия дом съобщиха, че американски и канадски представители са провели разговори по икономически и търговски въпроси през последните дни.

Спор около статута на Канада

Предложението Канада да получи статут на „асоцииран член“ на ЕС среща резерви сред някои държави членки, включително Франция и Германия. Въпреки това фон дер Лайен потвърди, че продължава да подкрепя идеята.

Тя обясни, че географското положение на Канада изключва възможността страната да стане пълноправен член на Съюза, но според нея е възможно отношенията да бъдат издигнати на безпрецедентно високо равнище. Предложението е определено като форма на „асоциация без присъединяване“.

Карни от своя страна заяви, че наименованието на бъдещото партньорство не е от решаващо значение. Той подчерта, че то трябва да носи реални икономически ползи, а всяко по-задълбочено споразумение ще трябва да получи одобрението на канадския парламент.

Според анализатори разногласията около понятието „асоцииран член“ могат да затруднят постигането на съгласие между европейските държави. Въпреки това и двете страни заявяват готовност да продължат работата по нов модел на стратегическо партньорство.