Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция във Видинско, насочена към противодействие на конвенционалната престъпност и нарушенията на изборното законодателство. При акцията е образувано едно досъдебно производство и са започнати шест предварителни проверки, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Полицейската операция е започнала рано сутринта на територията, обслужвана от Районното управление във Видин. Действията са обхванали населени места и квартали в районите на село Арчар, видинския квартал "Нов път" и град Брегово.

В акцията са участвали служители на Районното управление във Видин, сектор "Пътна полиция" и пет екипа на Зоналното жандармерийско управление в Монтана.

В рамките на операцията са изградени седем временни контролно-пропускателни пункта, на които полицейските служители са проверили 273 моторни превозни средства и 346 души.

Сред проверените лица 18 са от криминалния контингент, уточняват от полицията.

За установените нарушения е съставен един акт по Закона за българските лични документи, както и пет акта и 21 фиша по Закона за движението по пътищата.

Освен това служителите на реда са връчили 34 електронни фиша и една заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

В резултат на полицейските действия са задържани четирима души. Образувано е едно досъдебно производство, а по други шест случая са започнати предварителни проверки.

От полицията не уточняват за какви конкретни нарушения са задържани четиримата, нито дали образуваното досъдебно производство е свързано с изборното законодателство.

Специализираната операция е част от действията на органите на реда за противодействие на престъпността и предотвратяване на нарушения, включително такива, свързани с избирателните права на гражданите.