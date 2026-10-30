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Човек на ключова позиция напусна ЦСКА

Човек на ключова позиция напусна ЦСКА
Facebook/ CSKA Sofia FC

Тръгва си по собствено желание

Главният лекар на ЦСКА Мариян Добрев официално напусна ЦСКА, научи „Таралеж“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Основната причина е неразбирателство със спортното ръководство по медицинските въпроси в отбора. Това води до решение на д-р Добрев да поиска да си тръгне от клуба.

Мариян Добрев подписа с ЦСКА преди около година. Той и сформираният от него медицински щаб бяха с основна заслуга за отличното физическо състояние на футболистите, които постигнаха значителни успехи през този период. „Армейците“ спечелиха Купата на България и направиха пробив в Европа, достигайки основната фаза на Лига на конференциите. Д-р Добрев и оглавяваният от него екип създадоха безпрецедентно за България медицинско обслужване за футболистите на "червените" с най-високото ниво професионални грижи и апаратура.

Контузиите в отбора бяха сведени до минимум. Това обаче се промени след пристигането на Маркус Гиздол и в лазарета на отбора попаднаха Жан-Филип Гбамен, Жоел Цварц, Бари Котър и Лео Перейра. Нашата медия научи, че германският специалист е бил предупреден за последния, че не трябва да пътува за Дания, тъй като има риск от контузия, но не се е съобразил с мнението на медицинския щаб на тима и сега бразилецът ще отсъства за по-дълъг период от време

Мариян Добрев е работил още в ЦСКА 1948, Левски и младежкия национален отбор на България. Той продължава да бъде главен лекар на националния отбор по художествена гимнастика.

Автор: Виктор Вутов

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