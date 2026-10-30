Човек на ключова позиция напусна ЦСКА
Тръгва си по собствено желание
Главният лекар на ЦСКА Мариян Добрев официално напусна ЦСКА, научи „Таралеж“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.
Основната причина е неразбирателство със спортното ръководство по медицинските въпроси в отбора. Това води до решение на д-р Добрев да поиска да си тръгне от клуба.
Мариян Добрев подписа с ЦСКА преди около година. Той и сформираният от него медицински щаб бяха с основна заслуга за отличното физическо състояние на футболистите, които постигнаха значителни успехи през този период. „Армейците“ спечелиха Купата на България и направиха пробив в Европа, достигайки основната фаза на Лига на конференциите. Д-р Добрев и оглавяваният от него екип създадоха безпрецедентно за България медицинско обслужване за футболистите на "червените" с най-високото ниво професионални грижи и апаратура.
Контузиите в отбора бяха сведени до минимум. Това обаче се промени след пристигането на Маркус Гиздол и в лазарета на отбора попаднаха Жан-Филип Гбамен, Жоел Цварц, Бари Котър и Лео Перейра. Нашата медия научи, че германският специалист е бил предупреден за последния, че не трябва да пътува за Дания, тъй като има риск от контузия, но не се е съобразил с мнението на медицинския щаб на тима и сега бразилецът ще отсъства за по-дълъг период от време.
Мариян Добрев е работил още в ЦСКА 1948, Левски и младежкия национален отбор на България. Той продължава да бъде главен лекар на националния отбор по художествена гимнастика.
Автор: Виктор Вутов