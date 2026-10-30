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България за първи път е №1 по медали в шотокан каратето

България за първи път е №1 по медали в шотокан каратето

Александра Стефанова спечели историческа първа титла за страната ни

България записа исторически успех в шотокан каратето. За първи път националният ни отбор оглави класирането по медали на световно първенство, съобщават колегите от bTV. Отличното представяне на състезателите ни беше допълнено от още едно постижение - 21-годишната Александра Стефанова спечели първата световна титла за България в дисциплината при жените

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Състезателката се завърна от първенството с две купи и три медала. Новината за световната титла се превърнала в един от най-емоционалните моменти в спортната й кариера. Успехът е особено значим, тъй като България досега не е имала световна шампионка в тази категория.

„Нищо не си помислих. Аз не знаех какво се случва, просто започнах да плача от щастие. Обърнах се – всичките ми близки хора пищяха, крещяха, плакаха. И до ден днешен още не осъзнавам какво се е случило“, разказва Александра.

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