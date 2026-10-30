Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира излъчване

Телевизия 7/8 спира излъчването си след седем години работа. Това обяви нейният създател Слави Трифонов в обръщение, в което отправи остри обвинения срещу начина, по който функционира телевизионният рекламен пазар в България.

"България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел", заяви Трифонов.

Според него големите телевизии привличат предварително рекламните бюджети и ограничават възможностите на по-малките медии да получават приходи, независимо от тяхната гледаемост.

Трифонов твърди, че това представлява нарушение на антимонополните правила.

"Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии", посочи той.

По думите му екипът е направил сериозен опит да се задържи на пазара в продължение на седем години, но финансовият модел се е оказал неустойчив.

"Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите", обяви Трифонов.

Той завърши обръщението си с послание, което оставя отворена възможността за бъдещи проекти.

"Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!", заяви Слави Трифонов.

Телевизия 7/8 започна излъчване през ноември 2019 г., след като Трифонов напусна bTV и създаде собствен медиен проект.