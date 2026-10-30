Новини
Търси
Подкаст
Общество

Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира излъчване

Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира излъчване
Стопкадър

Лидерът на "Има такъв народ" обвини двете големи частни национални телевизии в картелни практики на рекламния пазар, които според него правят невъзможно съществуването на по-малки медии

Телевизия 7/8 спира излъчването си след седем години работа. Това обяви нейният създател Слави Трифонов в обръщение, в което отправи остри обвинения срещу начина, по който функционира телевизионният рекламен пазар в България.

"България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия, защото двете големи частни национални телевизии са си организирали картел", заяви Трифонов.

Според него големите телевизии привличат предварително рекламните бюджети и ограничават възможностите на по-малките медии да получават приходи, независимо от тяхната гледаемост.

Трифонов твърди, че това представлява нарушение на антимонополните правила.

"Телевизиите се изхранват от реклами и когато два субекта предварително изкупуват всички реклами с ясното намерение да не дават на никого другиго, нарушавайки закона и антимонополните правила, не може да има свободни и независими телевизии", посочи той.

По думите му екипът е направил сериозен опит да се задържи на пазара в продължение на седем години, но финансовият модел се е оказал неустойчив.

"Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите", обяви Трифонов.

Той завърши обръщението си с послание, което оставя отворена възможността за бъдещи проекти.

"Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!", заяви Слави Трифонов.

Телевизия 7/8 започна излъчване през ноември 2019 г., след като Трифонов напусна bTV и създаде собствен медиен проект.

Още по темата

Слави Трифонов: Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека

Слави Трифонов: Г-н Радев, къде ти отидоха 1 милион човека

Слави Трифонов избухна срещу Скопие: Ива Михайлова ще остане в България, няма да ви я предадем!

Слави Трифонов избухна срещу Скопие: Ива Михайлова ще остане в България, няма да ви я предадем!

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Слави Трифонов за протеста за „Петрохан“: Вие сте обречени

Слави Трифонов за протеста за „Петрохан“: Вие сте обречени

Карбовски: Бях със Слави Трифонов при махането на плочата на "Петрохан"

Карбовски: Бях със Слави Трифонов при махането на плочата на "Петрохан"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО

Дронове, крилати ракети и планиращи бомби: България се включва в обща отбрана на НАТО

Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг

Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг

Водещи

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

  • Току-що
Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

Проф. Владимир Чуков: Иран използва цените на петрола като инструмент за натиск върху Тръмп

  • Преди 2 минути
Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

Прогнозират обилни валежи в България, над 100 литра на квадратен метър са възможни край Варна

  • Преди 3 минути
Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

Обявиха програмата за 17-ия кръг в Първа лига

  • Преди 11 минути
Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

Георги Кандев: Президентът и Конституционният съд са последните пречки пред самозабравила се власт

  • Преди 13 минути
Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

Йотова: Русия не е враг на България, мирът трябва да се постигне с преговори

  • Преди 13 минути
Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

Първан Симеонов: Дебатът между Йотова и Гюров може да повлияе на резултата от балотажа

  • Преди 15 минути
Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

Eксперт: Полша може да преразгледа трансфера на допълнителни МиГ-29 на Украйна, ако сделката с България се провали

  • Преди 29 минути
Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

Байерн без Мусиала в "Дер Класикер"

  • Преди 33 минути
БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

БФС обяви кога е дербито Левски - Лудогорец за Купата на България

  • Преди 36 минути
Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

Андрей Гюров: Мирът не може да се гради върху правото на силата

  • Преди 37 минути
Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

Ограничават движението на камиони по АМ "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

  • Преди 42 минути
Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

Медведев се класира за финалите по тенис в Торино

  • Преди 46 минути
Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

Иван Шишков: Цената за участъка от "Струма" е определена при правителството на Росен Желязков

  • Преди 46 минути
Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

  • Преди 53 минути