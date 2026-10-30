Обвиняемият за палежа на дипломатическите автомобили на България в Скопие призна вината си

Подсъдимият по делото за подпалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие призна вината си по време на днешното съдебно заседание. Той заяви пред съда, че е действал по собствено решение, съобщи кореспондентът на bTV в македонската столица.

„Чувствам се виновен и изцяло признавам вината си. Сам реших“, заяви мъжът.

Инцидентът е станал на 15 юни тази година около 12:05 ч. на булевард „Митрополит Теодосий Гологанов“, пред сградата на българското дипломатическо представителство в Скопие.

По данни на прокуратурата 44-годишният обвиняем, жител на Скопие, пристигнал с автобус в централната част на града. От близка бензиностанция той се снабдил с бензин в пластмасова бутилка, след което залял с горивото двата паркирани дипломатически автомобила и ги подпалил със запалка. След извършеното напуснал района.

Срещу него е повдигнато обвинение за предизвикване на обща опасност по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според прокуратурата действията му са създали сериозен риск за живота и здравето на хората, както и за имущество на значителна стойност.

В рамките на съдебното производство предстои да бъде установено дали обвиняемият е бил вменяем по време на извършването на деянието. За следващото заседание, насрочено за 11 ноември, е предвидено изслушване на вещо лице.