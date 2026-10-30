След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи морското споразумение между Турция и източния парламент на Либия като „очевидно незаконно, нищожно и недействително“. В интервю за Ройтерс той призова и за спешно международно примирие, което да гарантира безопасността на корабоплаването в Черно море след потъването на контейнеровоз, собственост на гръцка компания, край българското крайбрежие.

Изявленията на Мицотакис идват в момент, когато Гърция приключва председателството си на Съвета за сигурност на ООН, а напрежението в Източното Средиземноморие и Черно море продължава да нараства.

Атина оспорва споразумението между Анкара и Либия

Миналата седмица парламентът в Източна Либия одобри споразумение за определяне на морските граници с Турция, което първоначално беше договорено през 2019 г.

Решението предизвика остра реакция не само от Гърция, но и от Египет, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Според тези държави договореностите застрашават регионалната сигурност и международния правов ред.

„То напълно пренебрегва географията и факта, че съществуват гръцки острови. Те сякаш напълно изчезват от представите на Турция и Либия“, заяви Мицотакис.

Гръцкият премиер обвини двете страни в опит да създадат свършен факт, който противоречи на Конвенцията на ООН по морско право.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли критиките на Европейския съюз и други държави, като заяви, че реакциите срещу споразумението нямат правно основание.

Междувременно Гърция предостави разрешение на консорциум, ръководен от американската енергийна компания Chevron, за проучване на находища на природен газ край остров Крит.

Мицотакис увери, че няма риск тези проучвания да бъдат възпрепятствани.

Той призова Либия да започне преки преговори с Атина за определяне на морските граници между двете държави.

Мицотакис поиска международно примирие за корабоплаването в Черно море

Гръцкият премиер отправи призив за спешни международни мерки за защита на търговските кораби в Черно море.

Поводът е потъването на контейнеровоз, собственост на гръцка компания, след атака с морски дронове край бреговете на България в сряда.

Инцидентът е поредният удар срещу търговското корабоплаване в западната част на Черно море през последния месец.

„Нуждаем се от някаква форма на международно примирие, когато става въпрос за свободата на корабоплаването“, заяви Мицотакис.

Според него осигуряването на безопасен морски транспорт е от изключително значение за износа на зърно от региона към световните пазари.

Гръцките корабособственици управляват един от най-големите търговски флотове в света и имат ключова роля в превоза на товари през Черно море.

„Гръцките корабособственици ще бъдат първите, които ще възобновят търговията в Черно море, включително от Украйна, ако бъде гарантирано безопасното преминаване“, подчерта премиерът.

Той предупреди, че разходите за наемане на кораби и застраховките са нараснали драстично заради рисковете в региона.

Все още не е установено кой стои зад атаката срещу контейнеровоза край България.

Украинското зърно е застрашено

Мицотакис обърна специално внимание на икономическите последици от ограниченията върху корабоплаването за Украйна.

По думите му страната е силно зависима от износа на селскостопанска продукция, а несигурността в Черно море възпрепятства доставките.

„Те имаха изключително добра реколта, но зърното сега стои в силозите и има опасност да изгние“, посочи гръцкият премиер.

Той изрази съмнение, че Москва е готова да участва в реални преговори за разрешаване на ситуацията.

„За съжаление, в момента Русия изглежда не проявява интерес към съдържателен диалог“, заяви Мицотакис.

Гърция настоява ЕС да засили военноморската си мисия в Червено море

Гръцкият премиер призова Европейския съюз да увеличи военното си присъствие в Червено море чрез операцията „Аспидес“.

Мисията започна през 2024 г. с цел защита на търговските кораби от нападенията на йеменските хути.

Според Мицотакис сегашните ресурси са недостатъчни, особено на фона на засилващото се напрежение между хутите и Саудитска Арабия.

Гърция, Италия и Франция вече участват в операцията с военни средства, но според гръцкия премиер са необходими допълнителни кораби и по-широко участие на европейските държави.

По данни на дипломати, цитирани от Ройтерс, към края на септември в операцията са участвали шест военни кораба.

Мицотакис подчерта, че ЕС трябва да покаже на държавите от Персийския залив, че приема сериозно тяхната сигурност и е готов да защитава ключовите морски маршрути, от които зависи европейската търговия.

Атина настоява санкциите срещу Русия да продължат

Гръцкият премиер коментира и решението на американския президент Доналд Тръмп да премахне санкциите върху износа на руски дизел по-рано този месец.

Мицотакис потвърди подкрепата на Гърция за продължаване на икономическия натиск върху Москва.

„Смятаме, че трябва да упражняваме икономически натиск и да налагаме допълнителни финансови загуби на Русия, за да изпратим много ясен сигнал, че докато продължава тази война, тя ще понася конкретни икономически последици“, заяви той.

Според гръцкия премиер Европа трябва едновременно да засили отбранителните си способности, да гарантира свободата на корабоплаването и да продължи натиска върху Русия за прекратяване на войната в Украйна.