Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

Британският актьор сър Патрик Стюарт, известен с емблематичната си роля в научнофантастичната поредица „Стар Трек“, е починал на 86-годишна възраст, съобщава BBC.

Актьорът е издъхнал на 28 октомври в дома си в Лос Анджелис след продължителна борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви. Информацията е потвърдена в изявление, публикувано в профилите му в социалните мрежи.

„Неговият плътен глас и неповторим талант завинаги ще останат свързани с незабравимите му превъплъщения във всички жанрове“, се посочва в съобщението.

Седем десетилетия на сцената и екрана

Кариерата на Патрик Стюарт продължава повече от 70 години, през които той се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в световното кино и телевизия.

Актьорът придобива международна популярност с ролята на капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек: Следващото поколение“. По-късно печели любовта на ново поколение зрители с превъплъщението си в професор Чарлз Ксавие във филмовата поредица „Х-Мен“.

През дългогодишната си кариера Стюарт получава множество отличия, включително награди „Еми“ и „Златен глобус“, както и звезда на Алеята на славата в Холивуд.

За приноса си към драматичното изкуство той е удостоен с рицарско звание от британската кралица Елизабет II.

Сър Патрик Стюарт оставя след себе си забележително наследство в театъра, киното и телевизията, а образите му продължават да вдъхновяват поколения зрители по света.