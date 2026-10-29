Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Ангъс Т. Джоунс стана известен с ролята си на Джейк Харпър в комедийния сериал "Двама мъже и половина", където си партнира с Чарли Шийн и Джон Крайър. Въпреки успеха на продукцията, актьорът постепенно се оттегли от телевизията и избра да води по-уединен живот извън Холивуд.

Джоунс участва в общо 226 епизода на сериала, но напусна основния актьорски състав след десетия сезон. По-късно той се появи за кратко във финала на 12-ия сезон, озаглавен "Разбира се, че е мъртъв", отново в ролята на Джейк Харпър.

Първите му актьорски изяви са от края на 90-те години. През 1999 г. Джоунс дебютира на екрана с ролята на петгодишно дете във филма "Симпатико". През 2001 г. започва по-активно да участва в продукции, сред които "Завръщането на Спот". Преди да се присъедини към "Двама мъже и половина", той се снима в телевизионния сериал "Вечеря с приятели", участва в епизод на "Спешно отделение" и в бейзболната драма "Новобранецът" от 2002 г.

След успеха на ситкома Джоунс продължава да получава роли и в други телевизионни и филмови проекти. През 2010 г. се появява в епизод на "Хана Монтана" като Ти Джей, а през 2013 г. участва в комедията "Туна". Три години по-късно се присъединява към Стив Бушеми и Луис Си Кей в сериала "Хорас и Пийт", където има гостуваща роля като Хорас Девети.

Защо напусна "Двама мъже и половина"?

С напредването на възрастта на актьора сюжетните линии на героя му започват да засягат теми като употребата на наркотици и сексуалните отношения. Според Джоунс тези елементи влизат в противоречие с личните му убеждения след религиозното му пробуждане.

През 2012 г. актьорът публично разкритикува сериала, като го определи като "боклук" и призова зрителите да спрат да го гледат. Изказването му предизвика широк отзвук, а впоследствие той се дистанцира от позицията си.

След няколко години, през които се съсредоточава върху образованието и живота извън Холивуд, Джоунс се извинява на сценариста на сериала Чък Лори и възстановява отношенията си с Чарли Шийн. Той описва тогавашното си мислене като период на "красив апокалипсис".

С какво се занимава днес?

Последната му екранна поява според предоставената информация е от 2023 г., когато участва с кратка роля като себе си в сериала "Как да бъдеш букмейкър".

В момента Джоунс поддържа присъствие в социалните мрежи, където споделя новини около музикалните си занимания. В профила му в Instagram има и шеговита препратка към собствената му страница в Уикипедия.