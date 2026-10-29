Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало застана зад капитана на националния отбор Килиан Мбапе след острите реакции в Китай към коментар на нападателя. Ръководителят изрази мнение, че звездата на Реал Мадрид не е имал намерение да обиди китайския народ.

Напрежението възникна, след като Мбапе коментира изображение, в което е оприличен на Мао Дзедун. Думите му предизвикаха критики в Китай, прекратяване на спонсорски договори и спиране на телевизионното излъчване на мачове на Реал Мадрид.

Футболистът впоследствие се извини, а от Реал Мадрид и Ла Лига се дистанцираха от неговия коментар. По информацията в материала говорител на китайското външно министерство е заявил, че извинението се „приема сериозно“.

„Запознат съм с тази полемика, която със сигурност придоби твърде големи мащаби. Не смятам, че Килиан по какъвто и да е начин е искал да накърни образа на китайски лидер или да обиди китайския народ“, заяви Диало пред „Уест-Франс“.

Президентът на федерацията изрази надежда случаят скоро да бъде оставен зад гърба на френския национал.

„Килиан обясни много добре контекста, в който бяха изречени думите му, и се извини. Смятам, че трябва да оставим въпроса зад гърба си, за да може той да продължи сезона си при възможно най-добри условия“, добави Диало.