Асен Василев обвини Радев в лъжи за бюджета: Крие разходите и плаши хората с война

Бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев за подготовката на Бюджет 2027 и обещанията на правителството, че цените на тока и парното за домакинствата няма да се увеличават до юли следващата година.

В предаването "Лице в лице" по bTV Василев заяви, че не е ясно как кабинетът ще финансира компенсациите при поскъпването на природния газ и електроенергията.

"Фондът въобще не разполага със средства в такъв размер, че да може да компенсира и битовите, и бизнес потребителите", заяви той.

Според Василев фирмите ще трябва да плащат електроенергията по пазарни цени, а евентуалните компенсации ще бъдат изплатени след юни 2027 г. и само ако има достатъчно средства.

Той предупреди, че по-високите производствени разходи могат да доведат до поскъпване на стоките и услугите.

Бившият финансов министър обвини премиера и в подвеждане на обществото относно разговорите с Европейската комисия за социалните разходи в бюджета.

Василев се позова на позиция на Комисията, според която изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти.

"Тоест Радев излъга. Излъга, че преговаря с Европейската комисия за пенсии и майчински", заяви лидерът на ПП.

Според него правителството не представя достатъчно информация за предвидените разходи и приходни мерки.

Василев разкритикува предложенията за увеличаване на максималния осигурителен доход, промени в данъчните оценки на имотите и недостатъчно увеличение на заплатите на учителите.

По думите му се предвижда и дефицит над 4%, без да е ясно за какво ще бъдат използвани всички средства. Той посочи още предложения за облагане на ваучерите и недостатъчна подкрепа за младите лекари и семействата с деца.

Лидерът на ПП свърза споровете около бюджета с предизборната кампания за президентския балотаж.

Според него управляващите използват твърденията, че кандидатът Андрей Гюров ще изпрати български войници в Украйна, за да отклонят вниманието от икономическите проблеми.

Василев припомни декларация на Народното събрание от 21 февруари 2025 г., която изразява позиция срещу участието на български въоръжени сили във военни действия на територията на Украйна.

Той отправи критики и към разходите за пътно строителство, като обвини кабинета, че вместо да осигури повече средства за социални политики, допуска прекомерно скъпи инфраструктурни проекти.

"И е ясно, че Радев не се бори с олигархията, а директно си я е прегрупирал", заяви Асен Василев.