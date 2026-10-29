Новини
Търси
Подкаст
Политика

Асен Василев обвини Радев в лъжи за бюджета: Крие разходите и плаши хората с война

Асен Василев обвини Радев в лъжи за бюджета: Крие разходите и плаши хората с война
БТА

Лидерът на "Продължаваме промяната" постави под съмнение обещанията за запазване на цените на тока и парното и предупреди за поскъпване на стоките заради енергийните разходи на бизнеса

Бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев за подготовката на Бюджет 2027 и обещанията на правителството, че цените на тока и парното за домакинствата няма да се увеличават до юли следващата година.

В предаването "Лице в лице" по bTV Василев заяви, че не е ясно как кабинетът ще финансира компенсациите при поскъпването на природния газ и електроенергията.

"Фондът въобще не разполага със средства в такъв размер, че да може да компенсира и битовите, и бизнес потребителите", заяви той.

Според Василев фирмите ще трябва да плащат електроенергията по пазарни цени, а евентуалните компенсации ще бъдат изплатени след юни 2027 г. и само ако има достатъчно средства.

Той предупреди, че по-високите производствени разходи могат да доведат до поскъпване на стоките и услугите.

Бившият финансов министър обвини премиера и в подвеждане на обществото относно разговорите с Европейската комисия за социалните разходи в бюджета.

Василев се позова на позиция на Комисията, според която изготвянето на държавния бюджет и определянето на разходите са отговорност на националните власти.

"Тоест Радев излъга. Излъга, че преговаря с Европейската комисия за пенсии и майчински", заяви лидерът на ПП.

Според него правителството не представя достатъчно информация за предвидените разходи и приходни мерки.

Василев разкритикува предложенията за увеличаване на максималния осигурителен доход, промени в данъчните оценки на имотите и недостатъчно увеличение на заплатите на учителите.

По думите му се предвижда и дефицит над 4%, без да е ясно за какво ще бъдат използвани всички средства. Той посочи още предложения за облагане на ваучерите и недостатъчна подкрепа за младите лекари и семействата с деца.

Лидерът на ПП свърза споровете около бюджета с предизборната кампания за президентския балотаж.

Според него управляващите използват твърденията, че кандидатът Андрей Гюров ще изпрати български войници в Украйна, за да отклонят вниманието от икономическите проблеми.

Василев припомни декларация на Народното събрание от 21 февруари 2025 г., която изразява позиция срещу участието на български въоръжени сили във военни действия на територията на Украйна.

Той отправи критики и към разходите за пътно строителство, като обвини кабинета, че вместо да осигури повече средства за социални политики, допуска прекомерно скъпи инфраструктурни проекти.

"И е ясно, че Радев не се бори с олигархията, а директно си я е прегрупирал", заяви Асен Василев.

Още по темата

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027

И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота

Избирателната активност на балотажа пада на последните четири президентски вота

Радан Кънев обвини Радев в дипломатически скандал с Румъния заради позицията му за Русия

Радан Кънев обвини Радев в дипломатически скандал с Румъния заради позицията му за Русия

Водещи

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

  • Преди 1 минута
Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

  • Преди 5 минути
След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

  • Преди 14 минути
БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

  • Преди 19 минути
Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

  • Преди 21 минути
Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

  • Преди 26 минути
Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

  • Преди 37 минути
Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

  • Преди 37 минути
Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

  • Преди 38 минути
Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

  • Преди 40 минути
Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

  • Преди 47 минути
Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

  • Преди 55 минути
Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

  • Преди 55 минути
Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

  • Преди 1 час