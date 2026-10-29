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Гари Невил към Глейзър: Продайте Манчестър Юнайтед, достатъчно е

Гари Невил към Глейзър: Продайте Манчестър Юнайтед, достатъчно е
АП/БТА

Бившият капитан поиска семейството да напусне клуба на фона на тежкия старт на сезона

Гари Невил призова семейство Глейзър да продаде дела си в Манчестър Юнайтед. Бившият капитан на „червените дяволи“ отправи остра критика към собствениците за състоянието на клуба и липсата на успехи през последните години.

Юнайтед преживява най-слабия си старт във Висшата лига и загуби два от първите си три мача в Шампионската лига. Мениджърът Майкъл Карик е под сериозен натиск преди гостуването на Челси в събота.

Глейзър поеха контрола над клуба през 2005 година и остават мажоритарни собственици, след като през 2024-а продадоха миноритарен дял на групата „Инеос“ на Джим Ратклиф. Според Невил е дошъл моментът американското семейство да се раздели изцяло с клуба.

„Те трябва да продадат сега, трябва да продадат. Съжалявам, но моментът е дошъл“, заяви той в подкаста Stick to Football.

Невил разкритикува собствениците и за отношението им към „Олд Трафорд“, както и за плановете за финансиране на нов стадион. По думите му Глейзър рядко посещават мачовете на Юнайтед, докато следят отблизо срещите на отбора си от НФЛ в Тампа.

„Достатъчно е вече, клубът е задлъжнял, не сте похарчили нито пени за стадиона, а сега се опитвате да вземете назаем 2 милиарда британски лири за стадион, за който дори не знаете как ще ги вземете“, каза бившият защитник.

„Имате 13-14 години провал във футболната сфера, прехвърлихте отговорността на някой друг, което е абсурдно, и не поехте отговорност. Сега нещата са стигнали до точката, в която трябва да продадат клуба“, добави Невил.

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