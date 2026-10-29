Карик: Бруно Фернандеш е напълно отдаден на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик даде да се разбере, че напрежението между него и Бруно Фернандеш вече е забравено. Капитанът на "червените дяволи" остана неизползвана резерва в последния мач на отбора срещу Борнемут, загубен с 0:3.

"Това беше решение за мача. Това е. Бруно е напълно отдаден на този футболен клуб. Нямам проблеми с това, продължаваме напред. Очакваме следващия мач сега", заяви Карик на пресконференция преди гостуването на Челси.

"Не са ми нужни уверения от никого. Тотално разбирам позицията, разбирам работата, отговорността и това, което идва с тях. Наистина не се нуждая от уверения от никого по отношение на това", каза специалистът на въпрос дали е получил уверения от ръководството за бъдещето си.

Той добави, че основният му фокус е да се подготвя за мача срещу "сините" от Лондон и не обръща внимание на критиките и въпросите в медиите относно бъдещето му.

"Не го виждам. Единствено виждам нещата, които трябва да видя. Не търся такива неща, не помагат. Както съм казвал преди, интересувам се от мнението на феновете. Интересува ме какво е чувството в стадиона и когато пътуват за мачове - интересува ме какво даваме на тях и какво виждат. Честно казано не забелязвам нищо друго. Знам каква е работата ми и от какво се нуждаем, за да бъдем по-добри. Не ми е нужно някой друг да ми казва", каза Карик.