Новини
Търси
Подкаст
Общество

Донев пред еврокомисаря по бюджета: Новите приоритети на ЕС не трябва да тежат на националните финанси

Донев пред еврокомисаря по бюджета: Новите приоритети на ЕС не трябва да тежат на националните финанси
МФ

България настоява следващият европейски бюджет да запази средствата за регионално развитие и земеделие, въпреки необходимостта от повече инвестиции в отбраната

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обсъди с европейския комисар по бюджета Пьотър Серафин следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Основен акцент на срещата в София беше финансирането на бъдещия седемгодишен бюджет, като българската страна настоя новите европейски приоритети да не водят до допълнителна тежест за националните бюджети.

Донев подчерта, че въпреки нарастващите предизвикателства ЕС не трябва да намалява амбициите си. Според него общият бюджет е ключов инструмент за изграждането на по-конкурентоспособна и сигурна Европа.

"Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики", заяви финансовият министър.

Той постави акцент върху запазването на кохезионната и общата селскостопанска политика, които според него са важни за икономическото развитие и продоволствената сигурност на държавите членки.

Серафин очаква компромиси за европейския бюджет

От своя страна Пьотър Серафин подчерта необходимостта от бързо постигане на съгласие между държавите членки.

"Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината", заяви еврокомисарят.

Той предупреди, че постигането на споразумение ще изисква отстъпки от отделните държави.

По-рано през деня Серафин участва в конференция в София, където призова за увеличаване на европейските инвестиции в отбраната заради войната в Украйна и заплахите за сигурността.

Еврокомисарят е на двудневно посещение в България на 29 и 30 октомври. В петък предстоят срещи с представители на общините и български технологични компании, както и посещения на проекти, финансирани със средства от ЕС.

Преговорите за следващия европейски бюджет трябва да съчетаят новите приоритети в областта на отбраната и конкурентоспособността със запазването на традиционните политики за регионално развитие и земеделие.

Още по темата

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Гълъб Донев преговаря със синдикатите за минималната работна заплата

Гълъб Донев преговаря със синдикатите за минималната работна заплата

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН в Люксембург

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН в Люксембург

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

Катастрофа затвори пътя София - Варна край Лясковец

Катастрофа затвори пътя София - Варна край Лясковец

Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

Водещи

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

БОЕЦ пред "Таралеж": Радев и Йотова опозориха България

  • Преди 4 минути
Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

  • Преди 9 минути
След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

  • Преди 17 минути
БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане "Митрофанова вън!"

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

  • Преди 23 минути
Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

  • Преди 24 минути
Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

Петер Мадяр: ООН не е престъпна организация, за да бъде водена от Орбан

  • Преди 29 минути
Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

  • Преди 40 минути
Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

  • Преди 41 минути
Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

  • Преди 41 минути
Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

  • Преди 43 минути
Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

  • Преди 50 минути
Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

  • Преди 59 минути
Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

  • Преди 59 минути
Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

  • Преди 1 час