Донев пред еврокомисаря по бюджета: Новите приоритети на ЕС не трябва да тежат на националните финанси

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обсъди с европейския комисар по бюджета Пьотър Серафин следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Основен акцент на срещата в София беше финансирането на бъдещия седемгодишен бюджет, като българската страна настоя новите европейски приоритети да не водят до допълнителна тежест за националните бюджети.

Донев подчерта, че въпреки нарастващите предизвикателства ЕС не трябва да намалява амбициите си. Според него общият бюджет е ключов инструмент за изграждането на по-конкурентоспособна и сигурна Европа.

"Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики", заяви финансовият министър.

Той постави акцент върху запазването на кохезионната и общата селскостопанска политика, които според него са важни за икономическото развитие и продоволствената сигурност на държавите членки.

Серафин очаква компромиси за европейския бюджет

От своя страна Пьотър Серафин подчерта необходимостта от бързо постигане на съгласие между държавите членки.

"Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината", заяви еврокомисарят.

Той предупреди, че постигането на споразумение ще изисква отстъпки от отделните държави.

По-рано през деня Серафин участва в конференция в София, където призова за увеличаване на европейските инвестиции в отбраната заради войната в Украйна и заплахите за сигурността.

Еврокомисарят е на двудневно посещение в България на 29 и 30 октомври. В петък предстоят срещи с представители на общините и български технологични компании, както и посещения на проекти, финансирани със средства от ЕС.

Преговорите за следващия европейски бюджет трябва да съчетаят новите приоритети в областта на отбраната и конкурентоспособността със запазването на традиционните политики за регионално развитие и земеделие.