Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН в Люксембург

Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) постигна съгласие по Пакета за пазарна интеграция и надзор - ключов елемент от изграждането на Съюза на спестяванията и инвестициите в ЕС. България беше представена от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

По време на преговорите държавите членки са имали различни позиции за начина, по който да се разпределят вноските за финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Според Министерството на финансите с активното участие на България е постигнат компромис, който съществено намалява финансовата тежест върху националните надзорни органи. Новата рамка отчита и баланса между правомощията на Съвета на надзорниците на ESMA и новия Изпълнителен съвет.

Донев благодари на ирландското председателство на ЕС за усилията за намиране на компромис и за това, че са били отчетени част от българските съображения.

Министрите обсъдиха и конкурентоспособността на европейския банков сектор. Донев подчерта, че тя не зависи единствено от надзорните правила, а и от технологични, икономически и пазарни фактори. Според българската позиция рамката за преструктуриране на банки трябва да позволява ефективни действия при кризи, без да се подкопава доверието във финансовата система.

Сред темите на ЕКОФИН бяха още икономическите и финансовите последици от войната на Русия срещу Украйна, възстановяването на европейската икономика и Европейският семестър.

В рамките на заседанието на Еврогрупата министрите обсъдиха последните икономически развития, енергийните пазари, публичните финанси и напредъка по Съюза на спестяванията и инвестициите.

ЕКОФИН одобри също европейската позиция пред предстоящите срещи на Г-20 и Международния валутен фонд, както и заключенията за финансирането на борбата с климатичните промени преди COP31 в Анталия.