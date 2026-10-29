Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Нова платформа ще предоставя на шофьорите актуална информация за пътната обстановка в България, включително за задръствания, ремонти, метеорологични условия и средната скорост в отделни участъци. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при представянето на проекта.

По думите му системата ще позволи на водачите да планират по-добре пътуванията си и да бъдат предварително информирани за евентуални затруднения по пътищата.

"Считаме, че по този начин ще дадем една по-добра предвидимост на водачите, която би трябвало да спомогне за това да има по-малко пътнотранспортни произшествия", заяви Шишков.

Регионалният министър призна, че пътната инфраструктура в България продължава да има сериозни проблеми както по отношение на качеството, така и на обхвата си.

"Наясно сме, че пътната мрежа не е достатъчно голяма и в България има много какво да се желае и като качество, и като количество", посочи той.

Според Шишков новата платформа е стъпка към улесняване на водачите и подобряване на безопасността по пътищата.

Министърът подчерта и ролята на медиите за популяризирането на системата, така че повече граждани да научат как могат да използват предоставяната информация при планиране на своите пътувания.