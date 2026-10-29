Роден едва 750 грама: Малкият Антонио се върна при лекарите, спасили живота му

Роден с тегло едва 750 грама в края на петия месец от бременността, почти четири месеца преди термина, малкият Антонио от Бургас днес расте и се развива като всяко друго дете. След месеци на интензивни медицински грижи момчето отново се завърна в УМБАЛ Бургас, но този път не като пациент в критично състояние, а за контролен преглед, придружен от родителите си.

Антонио вече е на година и десет месеца, а историята му показва възможностите на съвременната неонатология да осигури шанс за живот и нормално развитие дори на деца, родени с екстремно ниско тегло.

От първите му дни за състоянието му следи д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас. Тя подчертава, че спасяването на живота е само първата стъпка в грижата за силно недоносените новородени.

"Истинският успех на нашата работа не е просто детето да оцелее, а да живее без усложненията и последиците от преждевременното раждане и изключителната незрялост на тези деца", посочва д-р Томова.

Медицинските възможности за лечение на толкова рано родени бебета са се променили значително през годините. Според действали в миналото медицински стандарти новородено преди 26-ата гестационна седмица и с тегло под 800 грама е трябвало да преживее поне три денонощия, за да бъде регистрирано като живородено.

Днес развитието на медицинската апаратура и специализираните грижи позволява на лекарите не само да се борят за оцеляването на тези деца, но и да работят за ограничаване на дългосрочните последици от преждевременното раждане.

В момента още три бебета с тегло под един килограм са под грижите на неонатолозите в УМБАЛ Бургас. Те се нуждаят от непрекъснато наблюдение, специализирана апаратура и внимателно проследяване на състоянието им.

Отделението по неонатология на болницата разполага с трето, най-високо ниво на компетентност, което позволява лечението на новородени с тежка недоносеност, екстремно ниско тегло и сериозни здравословни усложнения.

Около 300 бебета годишно, или близо 20% от новородените в УМБАЛ Бургас, се нуждаят от специализирани медицински грижи заради недоносеност или други усложнения. За част от тях болничният престой продължава седмици, а понякога и месеци.

Зад възстановяването на всяко от тези деца стоят усилията на лекари, акушерки и медицински сестри, които ежедневно се грижат за най-уязвимите пациенти.

За Антонио най-трудният период вече е зад гърба му. Днес той расте, играе и опознава света, а завръщането му в болницата е повод за радост за специалистите, които преди близо две години са се борили за живота му.