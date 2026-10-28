„Евровизия 2027“ в Бургас събира участници от 36 държави
Канада дебютира, Северна Македония се завръща в конкурса, а Испания и Словения имат срок до декември да решат дали ще се включат
Представители на 36 държави ще участват в Песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU). Това е с един участник повече в сравнение с изданието през 2026 година.
За първи път в конкурса ще се включи Канада чрез обществения оператор CBC/Radio-Canada, който стана пълноправен член на EBU през юли. Северна Македония също се завръща след четиригодишно отсъствие.
Испанската RTVE и словенската RTVSLO все още не са взели решение за участие. Двата оператора разполагат със срок до декември, за да потвърдят намеренията си.
Пълният списък на потвърдените участници:
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Албания - RTSH
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Армения - AMPTV
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Австралия - SBS
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Австрия - ORF
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Азербайджан - İctimai
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Белгия - VRT
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България - БНТ
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Канада - CBC/Radio-Canada
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Хърватия - HRT
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Кипър - CyBC
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Дания - DR
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Естония - ERR
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Финландия - YLE
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Франция - FT
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Грузия - GPB
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Германия - ARD/SWR
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Гърция - ERT
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Израел - KAN
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Италия - Rai
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Латвия - LSM
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Литва - LRT
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Люксембург - RTL
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Малта - PBS
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Молдова - TRM
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Черна гора - RTCG
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Северна Македония - МРТ
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Норвегия - NRK
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Полша - TVP
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Португалия - RTP
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Румъния - TVR
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Сан Марино - SMRTV
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Сърбия - RTS
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Швеция - SVT
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Швейцария - SRG SSR
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Украйна - Суспільне
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Обединеното кралство - BBC
71-ото издание на конкурса ще се проведе в „Арена Бургас“ с домакин Българската национална телевизия. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал - за 15 май 2027 година.
В двата полуфинала ще участват 31 песни, като от всеки ще се класират по десет. На финала те ще се присъединят към предварително класираните България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Жребият за разпределението на участниците ще се проведе в Бургас през януари.
България получи правото да бъде домакин след победата на ДАРА с песента „Бангаранга“ през 2026 година. Това ще бъде първото домакинство на страната на основния конкурс „Евровизия“.
„България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.
Билетите за деветте събития - трите телевизионни спектакъла и шест предварителни представления - ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 година. Желаещите да ги закупят трябва да имат безплатна регистрация в официалната програма Eurofan. Цените все още не са обявени.
Сред новите правила е изискването изпълнителите да са навършили поне 18 години в деня на първата си репетиция. Досегашната възрастова граница беше 16 години.