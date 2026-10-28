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„Евровизия 2027“ в Бургас събира участници от 36 държави

„Евровизия 2027“ в Бургас събира участници от 36 държави
Facebook/ Eurovision Song Contest

Канада дебютира, Северна Македония се завръща в конкурса, а Испания и Словения имат срок до декември да решат дали ще се включат

Представители на 36 държави ще участват в Песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU). Това е с един участник повече в сравнение с изданието през 2026 година.

За първи път в конкурса ще се включи Канада чрез обществения оператор CBC/Radio-Canada, който стана пълноправен член на EBU през юли. Северна Македония също се завръща след четиригодишно отсъствие.

Испанската RTVE и словенската RTVSLO все още не са взели решение за участие. Двата оператора разполагат със срок до декември, за да потвърдят намеренията си.

Пълният списък на потвърдените участници:

  • Албания - RTSH

  • Армения - AMPTV

  • Австралия - SBS

  • Австрия - ORF

  • Азербайджан - İctimai

  • Белгия - VRT

  • България - БНТ

  • Канада - CBC/Radio-Canada

  • Хърватия - HRT

  • Кипър - CyBC

  • Дания - DR

  • Естония - ERR

  • Финландия - YLE

  • Франция - FT

  • Грузия - GPB

  • Германия - ARD/SWR

  • Гърция - ERT

  • Израел - KAN

  • Италия - Rai

  • Латвия - LSM

  • Литва - LRT

  • Люксембург - RTL

  • Малта - PBS

  • Молдова - TRM

  • Черна гора - RTCG

  • Северна Македония - МРТ

  • Норвегия - NRK

  • Полша - TVP

  • Португалия - RTP

  • Румъния - TVR

  • Сан Марино - SMRTV

  • Сърбия - RTS

  • Швеция - SVT

  • Швейцария - SRG SSR

  • Украйна - Суспільне

  • Обединеното кралство - BBC

71-ото издание на конкурса ще се проведе в „Арена Бургас“ с домакин Българската национална телевизия. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал - за 15 май 2027 година.

В двата полуфинала ще участват 31 песни, като от всеки ще се класират по десет. На финала те ще се присъединят към предварително класираните България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Жребият за разпределението на участниците ще се проведе в Бургас през януари.

България получи правото да бъде домакин след победата на ДАРА с песента „Бангаранга“ през 2026 година. Това ще бъде първото домакинство на страната на основния конкурс „Евровизия“.

„България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Билетите за деветте събития - трите телевизионни спектакъла и шест предварителни представления - ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 година. Желаещите да ги закупят трябва да имат безплатна регистрация в официалната програма Eurofan. Цените все още не са обявени.

Сред новите правила е изискването изпълнителите да са навършили поне 18 години в деня на първата си репетиция. Досегашната възрастова граница беше 16 години.

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