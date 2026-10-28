„Евровизия 2027“ в Бургас събира участници от 36 държави

Представители на 36 държави ще участват в Песенния конкурс „Евровизия 2027“ в Бургас, съобщи Европейският съюз за радио и телевизия (EBU). Това е с един участник повече в сравнение с изданието през 2026 година.

За първи път в конкурса ще се включи Канада чрез обществения оператор CBC/Radio-Canada, който стана пълноправен член на EBU през юли. Северна Македония също се завръща след четиригодишно отсъствие.

Испанската RTVE и словенската RTVSLO все още не са взели решение за участие. Двата оператора разполагат със срок до декември, за да потвърдят намеренията си.

Пълният списък на потвърдените участници:

Албания - RTSH

Армения - AMPTV

Австралия - SBS

Австрия - ORF

Азербайджан - İctimai

Белгия - VRT

България - БНТ

Канада - CBC/Radio-Canada

Хърватия - HRT

Кипър - CyBC

Дания - DR

Естония - ERR

Финландия - YLE

Франция - FT

Грузия - GPB

Германия - ARD/SWR

Гърция - ERT

Израел - KAN

Италия - Rai

Латвия - LSM

Литва - LRT

Люксембург - RTL

Малта - PBS

Молдова - TRM

Черна гора - RTCG

Северна Македония - МРТ

Норвегия - NRK

Полша - TVP

Португалия - RTP

Румъния - TVR

Сан Марино - SMRTV

Сърбия - RTS

Швеция - SVT

Швейцария - SRG SSR

Украйна - Суспільне

Обединеното кралство - BBC

71-ото издание на конкурса ще се проведе в „Арена Бургас“ с домакин Българската национална телевизия. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал - за 15 май 2027 година.

В двата полуфинала ще участват 31 песни, като от всеки ще се класират по десет. На финала те ще се присъединят към предварително класираните България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Жребият за разпределението на участниците ще се проведе в Бургас през януари.

България получи правото да бъде домакин след победата на ДАРА с песента „Бангаранга“ през 2026 година. Това ще бъде първото домакинство на страната на основния конкурс „Евровизия“.

„България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас“, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Билетите за деветте събития - трите телевизионни спектакъла и шест предварителни представления - ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 година. Желаещите да ги закупят трябва да имат безплатна регистрация в официалната програма Eurofan. Цените все още не са обявени.

Сред новите правила е изискването изпълнителите да са навършили поне 18 години в деня на първата си репетиция. Досегашната възрастова граница беше 16 години.