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София става дом на все повече градски лисици

София става дом на все повече градски лисици
pixabay

В столицата вече има трето, а вероятно и четвърто поколение лисици, родени в града

Все повече лисици се заселват в София, като според специалисти вече има трето, а вероятно и четвърто поколение, родено в столицата, предава БНТ. Сред основните причини за увеличаването на популацията са намалелият брой бездомни кучета, лесният достъп до храна и липсата на естествени врагове. По думите на специалистите лисиците са добронамерени животни, не нападат хора, не образуват глутници и не разпространяват бяс, тъй като заболяването не е регистрирано в България от повече от 10 години.

В социалните мрежи се разпространяват множество видеоклипове с лисици. Те не се страхуват от хората, но и не проявяват особен интерес към тях, а основно търсят храна. Лисиците се срещат най-често в югозападните части на София, в близост до Витоша.

„Това е нещо съвсем нормално - във всеки град в Централна, Северна и Западна Европа има популация от градски лисици. Все пак не съветвам да ги храните и да им създавате териториални навици, защото това не е добре нито за тях, нито за общността“, коментира Явор Гечев, активист за правата на животните.

В градската среда лисиците намират значително повече храна, отколкото в гората, но често стават жертва на пътни инциденти, тъй като не умеят да се пазят от автомобилите.

Пясъчниците на детските площадки често се превръщат в места, където лисиците играят и се изхождат. Затова е препоръчително да бъдат покривани, а пясъкът в тях да се подменя и дезинфекцира редовно.

В столичния квартал „Лагера“ жители са заснели лисица, която се забавлява на детска площадка и закача кучетата. Собствениците на дребни породи кучета обаче трябва да бъдат особено внимателни.

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