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Роналдиньо още не е дебютирал за Равена, а билетите вече са на прицел

Роналдиньо още не е дебютирал за Равена, а билетите вече са на прицел
АП/БТА

Завръщането на бразилеца срещу Форли на 15 ноември предизвика голям интерес и даде тласък на клубните продажби

Роналдиньо все още не е изиграл първия си мач за Равена, но присъединяването му вече носи огромно внимание на клуба от третата италианска дивизия. Очакваното завръщане на 46-годишния бразилец предизвика интерес към билетите за дербито с Форли на 15 ноември.

Според италианските медии Равена получава заявки от различни региони на страната. Около 2800 притежатели на абонаментни карти ще имат предимство при покупката, а за свободна продажба се очаква да останат приблизително 1500 билета.

Заради ремонтни дейности капацитетът на стадион „Бруно Бенели“ в момента е ограничен до 4943 зрители. Интересът към срещата е голям, тъй като тя трябва да отбележи първата официална поява на Роналдиньо след последния му мач за Флуминензе през 2015 година.

Ефектът от пристигането на бившата звезда на Барселона и Милан се усеща и извън терена. През лятото Равена рекламира фланелката на бразилеца с билбордове в Милано, а QR кодове насочваха желаещите към страницата за покупка.

Клубът обяви и съвместна колекционерска серия с Panini. В специалните пакети има карти на Роналдиньо с екипа на Равена, а някои от тях дават право на награди - от шапка и фланелка с автограф до среща с бразилеца и билет за мача на завръщането му.

Пакетите струват по 10 евро и се продават както онлайн, така и в избрани търговски обекти. В новия официален магазин на Равена също се предлага специална колекция, посветена на футболиста.

Присъединяването на Роналдиньо беше обявено през юни. Бразилецът е и акционер в клуба, който разчита на световната му популярност, за да достигне до повече привърженици извън Италия.

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