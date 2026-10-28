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Никола Цолов дебютира във Формула 1 в петък

Никола Цолов дебютира във Формула 1 в петък
БТА

Българския лъв ще участва в свободната тренировка пред Гран при на Мексико

Никола Цолов е на прага на исторически момент за българския автомобилен спорт. Очаква се Българския лъв да направи своя официален дебют в състезателен уикенд от Формула 1 този петък, 30 октомври. Тогава ще се проведе първата свободна тренировка за Гран при на Мексико. 

Според появилата се информация Цолов ще заеме мястото на Лиъм Лоусън в болида на Рейсинг Булс, съобщава платформата Motorsportsclicks.

Сесията на пистата "Ерманос Родригес“ започва в 20:30 часа българско време и ще продължи един час. В нея се очаква да участват множество млади пилоти, които ще получат възможност да покажат качествата си на най-високо ниво.

Българинът вече натрупа опит зад волана на машина от Формула 1. През август той проведе тестове на италианската писта „Имола“, където измина около 700 километра с болид на Рейсинг Булс от предишното поколение. Тогава впечатли ръководителя на отбора Алън Пърмейн със спокойствието и бързата си адаптация. Сега евентуалното участие в Мексико ще му позволи за първи път да премери сили с утвърдените звезди при условията на официален състезателен уикенд и с актуалната техника за 2026 година.

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