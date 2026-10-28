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Огромни опашки от камиони на "Капитан Андреево", транспортният министър разговаря спешно с Турция

Огромни опашки от камиони на "Капитан Андреево", транспортният министър разговаря спешно с Турция
Министерство на транспорта

Ремонтни дейности, засилен граничен контрол и протести на турски превозвачи затрудняват преминаването през пункта

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе спешен телефонен разговор с турския си колега Абдулкадир Уралоглу заради струпването на товарни автомобили на българо-турската граница.

Двамата обсъдиха възможностите за бързо намаляване на колоните и възстановяване на нормалното преминаване през граничните пунктове.

Най-тежка остава ситуацията на ГКПП "Капитан Андреево", където в момента се извършва мащабна реконструкция. Заради строителните дейности част от трасетата са временно затворени, което допълнително затруднява обработката на камионите.

Сред причините за забавянето са и засиленият контрол за спазване на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави, както и протестните действия на турски превозвачи.

Допълнително натоварване създава и увеличеният трафик преди националния празник на Турция на 29 октомври.

По данни на граничните власти между 8:00 и 18:00 часа през "Капитан Андреево" са обработени 418 товарни автомобила на изход към Турция, докато на вход не е преминал нито един камион.

За последното денонощие през пункта са преминали общо 1304 товарни автомобила, от които 1025 на изход и 279 на вход.

"Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът. Затова предприемаме конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията", заяви Георги Пеев.

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