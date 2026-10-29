Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Италианското правителство ще позволи на шофьорите да персонализират регистрационните табели на автомобилите си – мярка, целяща да напълни държавната хазна по примера на Съединените щати, Великобритания и други страни. Информацията предава Ройтерс.

Премиерът Джорджа Мелони обяви решението в сряда, представяйки проектобюджета на Италия за 2027 година. Това са последните финансови планове на кабинета преди парламентарните избори догодина, а Мелони иронично описа инициативата с регистрационните номера като „цветен акцент“.

„Всеки ще може да поглези въображението си, горе-долу както намери за добре – разбира се, срещу съответното заплащане. Нещо ми подсказва, че италианската креативност тук наистина ще заблести“, коментира министър-председателят.

Според правителствения указ персонализираните табели ще струват около 600 евро за автомобили и 360 евро за мотоциклети. Официален представител на Министерството на финансите отказа да даде прогноза какви приходи очаква да генерира държавата от тази стъпка.

В момента италианските регистрационни номера се състоят от стандартна комбинация от две букви, три цифри и още две букви. Все още не е ясно до каква степен на шофьорите ще бъде позволено да се отклоняват от тази формула.

Реформата вече отприщи вълна от мемета и шеги в социалните мрежи, придружени от опасения, че личните номера могат да отворят вратата за обиди и нецензурни думи. На едно от популярните мемета Мелони е изобразена като Мария-Антоанета, която държи поднос с регистрационни табели и казва: „Като нямат хляб, да ядат лични номера“ – препратка към прочутата фраза на френската кралица от XVIII век.

Част от обществеността обаче приветства мярката. Сред тях са таксиметровите шофьори, според които отличителните персонални номера ще улеснят разпознаването на легалните превозвачи и ще помогнат в борбата срещу сивия сектор.

Опозиционните партии в ляво-центристкото пространство реагираха с по-малък ентусиазъм. Те определиха инициативата като опит за отвличане на вниманието от много по-належащи проблеми, които бюджетът така и не успява да реши.

„Мелони трябва да знае, че италианците вече са избрали своя персонализиран номер и на него пише: „Мелони, сиктир“, заяви Франческо Силвестри, депутат от Движение „5 звезди“.