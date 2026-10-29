Германия предупреди Китай за опасността от свят без правила

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова Китай да задълбочи сътрудничеството си с Германия за укрепване на международния ред, основан на правила, насърчаване на мира и защита на свободната световна търговия. Това стана по време на негова реч в Пекинския университет, предаде ДПА.

"Международният ред е подложен на атаки както никога досега", заяви Щайнмайер. Той предупреди за риска от международна система без общи правила, която според него би представлявала сериозна опасност за всички държави.

"Изправени сме пред заплахата от свят без правила. Смятам, че това представлява сериозна опасност за всички нас."

По думите му тази заплаха засяга както сравнително малки държави като Германия, така и големи икономически сили като Китай. И двете страни разчитат в значителна степен на износа и имат интерес от стабилна международна търговска среда.

"Всеки, който иска да успее на световните пазари, се нуждае от поне минимална степен на предвидимост и стабилност. И двете могат да бъдат гарантирани единствено от правила, които се спазват от всички", заяви германският президент.

Щайнмайер настоя за лоялна конкуренция в търговските отношения между Китай и Германия, както и между Пекин и Европейския съюз. Той отбеляза усилията на Китай през последните години да постигне по-голяма икономическа независимост, но предупреди, че този процес не трябва да се осъществява за сметка на други държави.

Германският президент посочи, че Европа не може да приеме едностранна икономическа уязвимост, както и Китай не би допуснал подобно положение за собствената си икономика.

В речта си в престижното китайско висше училище, където беше удостоен със званието почетен професор, Щайнмайер призова и за по-тясно международно сътрудничество по основни глобални въпроси. Сред тях той открои опазването на климата и околната среда, както и регулирането и развитието на изкуствения интелект.

Макар германският президент да има предимно представителни функции, той често изразява позиции по въпросите на външната политика и международните отношения.