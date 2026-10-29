БАБХ спря над 21 тона ябълки от Северна Македония заради забранен пестицид

Пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония не е била допусната до пазара на Европейския съюз.

Това съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните. При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС.

Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е открито при засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци за българския пазар.

От агенцията посочват, че проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.