Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид
"Работим, за да стигнем нивото на феновете", каза треньорът на Левски
Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на Дунав Русе. Двубоят е в събота от 16:30 часа на "Градския стадион" в Русе.
"Трябва да бъдем внимателни когато отговаряме, но и когато питаме. Трябва да имаме критерий. Не може да идваме от момента, в който победихме Виктория Пилзен и да си мислим, че сме Реал Мадрид, а след това като направим равенство с Арда да сме на другата крайност. Горд съм с момчетата, клубът изживява хубав период. Работим, за да стигнем нивото на феновете. Въпроси като този трябва да ги забравим. Позитивизъм трябва да има в анализа на нещата. Не е често срещано да имаш шест поредни гостувания. Но, това, което се случи, е че благодарение на работата на момчетата сме в европейските клубни турнири. Това доведе до това да играем извън София за Купата, да играем в Европа. Не е често срещано, но го приемаме по най-нормалния начин. За пръв път ми се случва, но това е един различен опит за мен", каза испанският специалист.
"Естествено, че анализирахме съперника. Концентрирали сме се върху анализа на последните им мачове с новия треньор. Главният фокус сме ние. Ние сме тези, които трябва да влезем добре в мача. Трябва да имаме правилния капацитет да намерим различните начини да преодолеем съперника. Терен, фенове, има различни обстоятелства. Фокусът ми е върху Дунав. Казаха ми обаче за жребия. Той е такъв, какъвто е. Хубавото е, че ще играем вкъщи. Но за това ще мислим, когато му дойде времето. Изключително добре е, че сме у дома, защото страстта на нашите фенове е невероятна. Имаме много мачове преди това“, коментира жребият за Купата на България Веласкес.
"Ситуацията на Акрам е много добре, но не съм сигурен дали знаете за тази случка. Понеделник имаше трудна сутрин, имаше температура и решихме, че може да пътува и да помогне, ако се наложи. В крайна сметка не игра. Успя да тренира, да вземе участие с отбора. Не е на 100 процента, но значително се подобри. Все още не съм решил за стартовите 11, но със сигурност е опция и за групата, и за титуляр", каза още испанецът за алжирския халф.
"Митков горе-долу тренира с отбора, но има неразположения. Гашпер е в перфектно състояние. Ради Кирилов вчера сутрина претърпя операция. Вчера през деня говорих два пъти с него. Той ми звънна, след като приключи операцията. После пак се чухме. Той обаче е позитивен. Това са случки, които стават във футбола. В този момент съм раздразнен от гледна точка на това, че Кирилов е един от най-добрите хора, които познаваш на света. През процеса на възстановяване имаше добри и лоши моменти, но се надявам, че тази операция ще е последна. Планира се, че след около месец и половина ще е на линия да тренира с отбора, но е абсурдно да говорим за дати", коментира състоянието на контузените играчи треньорът.
"Разбирам вашите въпроси, но трябва да бъда много обективен, когато правя моите анализи. Това, което прави тази група е нещо извън рамките на това, което можехме да си представим. Както ви казвам много пъти, ако изключим най-най-добрите отбори, които играят на високо ниво всяка година в Европа, това, което ние правим, играейки по този начин в Европа, Купата, вътрешното първенство е извън рамките на това, което можем да си представим. Има моменти, в които неща се получават добре, други не толкова. Астън Вила направиха много хубав мач, Унай Емери отиде на "Златна топка" и след това получиха 3 гола. Трябва да бъдем по-балансирани в анализа. Винаги се опитвам да бъда обективен. В деня на мача с Арда имаше моменти, когато не бяхме с правилната нагласа, не бяхме добре организирани, но не е същото дали ще играем срещу 10 или 11 футболисти, както трябваше да стане в 70-ата минута. До този момент никой от вас не го спомена. В крайна сметка трябва да сме наясно, че докато играчите се представят така, винаги ще бъдем доволни. От януари 2025-а година смятам, че тренировката след Арда бе в топ 3 на тренировките, откакто съм тук. Ако мислите, че настроението пада след загуба или летим в облаците след победа, не е така. Трябва да направим много по-сложен анализ", сподели още той.
"До този момент сме се фокусирали да компенсирам работата на футболистите, които не играха и да възстановим останалите. Утре ще е тренировката, в която ще се подготвим за мача. Фокусирахме се върху кондиционната работа. Днес нямаше как да натоварим играчите и да направим игрови форми. Ако имахме тежка тренировка щяхме да ги уморим повече. Днес реших да дойдат футболистите, да нямат почивка, да вървят възстановителните процеси, както и да направят малко мобилност. Утре ще подготвим мача. Но това се случва във всички отбори, които играят през 3 дни. Както ви казах и на вашия колега – ще трябва да се адаптираме към стадиона, терена, да разберем как трябва да играем. Оттам-насетне трябва да разберем правилно различните моменти в мача и да намалим шансовете да тръгват в пространствата. От гледна точка на статичните положения ще се опитаме да се защитаваме далеч от нашата врата", завърши Хулио Веласкес.