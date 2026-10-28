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Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор
levski.bg

Бившият нападател на "сините" и настоящ агент коментира преговорите за нов контракт на алжиреца

Бившият нападател на Левски и настоящ агент Билал Бари  коментира пред Таралеж появилите се информации, че неговият клиент Акрам Бурас се е съгласил да подновия договора си със "сините". Мароканецът заяви, че двете страни водят разговори за нов контракт, но на този етап са далеч от споразумение

"Водим разговори с ръководството на Левски от това лято насам относно подновяването на договора на Акрам. Той е много заинтригуван да остане в Левски и да пише история с клуба. Все още обаче сме далеч от постигане на споразумение", каза Бари. 

Бившият нападател сподели, че неговият клиент се чувства все по-добре след тежката контузия, която лекува доскоро. "Акрам се справя все по-добре. Възстанови се от контузията си и постепенно се връща в най-добрата си форма"

Бари коментира и представянето на алжирския халф със синята фланелка. "Левски даде възможност на Бурас да опознае европейския футбол. Миналата година той имаше отличен сезон, увенчан с първата титла на клуба в първенството от много години. Трансферът в Левски беше много положителна стъпка в неговата кариера"

Акрам Бурас пристигна на "Герена" през лятото на 2025 година от МС Алжер. Настоящият му договор със "сините" е за още две години. 

Алжирецът има 38 мача за Левски, в които е вкарал 5 гола и е направил 4 асистенции.

Автор: Виктор Вутов

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