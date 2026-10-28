Неймар пропуска три мача на Сантос след наказание по правилото „Винисиус“
Нападателят получи санкция за два двубоя заради прикриване на устата си, а натрупани жълти картони го лишават от още една среща
Неймар беше наказан за два мача от дисциплинарната комисия на бразилския спортен съд след инцидента с Родриго Нестор при равенството 1:1 между Сантос и Баия.
34-годишният нападател получи директен червен картон след преглед с ВАР, тъй като прикри устата си по време на спор със съперника. Действието беше разгледано като нарушение на протокола „Винисиус“, който включва мерки срещу дискриминационното поведение и прикриването на реч по време на конфронтация между играчи.
Санкцията от два мача включва автоматичното наказание за червения картон. Неймар ще пропусне и още една среща заради натрупване на жълти картони, след като беше предупреден по-рано в същия двубой.
Така звездата няма да бъде на разположение на Сантос за мачовете срещу Палмейрас, РБ Брагантино и Коритиба. Решението е на първа инстанция и клубът може да го обжалва.
При запазване на наказанието Неймар ще може да участва само в последните три срещи на Сантос в бразилското първенство през сезона. До момента той има осем гола и три асистенции в 15 шампионатни мача.