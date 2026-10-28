"Таймс": Вучич бил готов на държавен преврат след изборната загуба в Сърбия

Бившият сръбски президент Александър Вучич е бил готов да оспори резултатите от парламентарните избори на 25 октомври и да използва сила, за да остане на власт. Според британския вестник "Таймс" плановете му са били осуетени след телефонни предупреждения, вероятно от представители на европейски правителства.

Изданието се позовава на политици, дипломатически източници и бивш високопоставен служител на сръбската полиция.

Според информацията Вучич е обмислял силови действия, след като станало ясно, че подкрепяната от студентите опозиционна листа печели изборите с преднина от около половин милион гласа.

4000 полицаи и 3000 предполагаеми силоваци в Белград

Бившият командир на Специалното антитерористично подразделение на Сърбия Спасое Вулевич твърди, че в изборния ден в центъра на Белград са били разположени 4000 полицаи и още 3000 души, които той определя като "биячи".

"Сто процента съм сигурен, че е планирал да откаже да признае резултатите", заявява Вулевич пред "Таймс".

Евродепутатът Сандро Гоци също съобщава, че в деня на изборите е получил тревожна информация от дипломатически източници за възможен опит за държавен преврат.

Според Радомир Саичич, един от водещите кандидати на Студентската листа, управляващите са подготвяли използването на сила при оспорван изборен резултат.

Телефонни обаждания променили решението на Вучич

По информация на източниците на британското издание решаващият обрат настъпил около 21:30 часа в неделя, когато Вучич признал изборното поражение.

Предполага се, че преди това е получил телефонни обаждания с предупреждения за тежките последици от евентуални силови действия.

"Вярвам, че Вучич е получил обаждания от европейски правителства. Това са били разговори на най-високо равнище", коментира Вулевич.

Сред възможните посредници е споменаван и бившият унгарски премиер Виктор Орбан, но информацията за негова намеса не е потвърдена.

От обкръжението на Вучич отричат

Говорителка на бившия сръбски президент отхвърля твърденията за подготвян преврат. По думите ѝ засиленото полицейско присъствие в Белград е било необходимо за предотвратяване на евентуално насилие от страна на демонстранти.

Междувременно победата на Студентската листа сложи край на дългогодишното политическо надмощие на Вучич. Според предварителните оценки опозицията получава над половината от гласовете и мнозинство в сръбския парламент.