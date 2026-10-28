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Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия
АП/БТА

Метеорологичната служба в страната, цитирана от НТВ, обяви, че вечерта се очаква сериозно засилване на валежите и в Истанбул, където количествата могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър

Буря връхлетя турския егейски курорт Бодрум, където проливни дъждове превърнаха ключови улици и булеварди в огромни езера. Наводненията парализираха трафика в града, като няколко превозни средства останаха напълно блокирани във водния капан, информира телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Пороят, придружен от интензивни гръмотевици, е започнал рано сутринта и продължава да се изсипва на вълни. Най-критична е ситуацията в квартал „Конаджък“, където придвижването на автомобили е почти невъзможно, а на места движението е спряло напълно.

Синоптиците бяха издали предварително предупреждение за лошо време в окръг Мугла, на чиято територия се намира и Бодрум. Метеорологичната служба в страната, цитирана от НТВ, обяви, че вечерта се очаква сериозно засилване на валежите и в Истанбул, където количествата могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър. Според прогнозите дъждовният фронт ще се задържи над Турция с прекъсвания почти до края на седмицата, като времето ще започне да се стабилизира едва през почивните дни.

Към момента за окръг Мугла е обявен висок „оранжев“ код за опасно време, докато за други 18 провинции е в сила по-лекият „жълт“ режим. Най-сериозни количества вода се очаква да се изсипят в западните части на Егейския и Средиземноморския регион. Властите предупреждават за реален риск от наводнения в мегаполисите Измир и Анталия, като по крайбрежието на Анталия и Чешме има опасност от образуване на торнада.

Стихията вече взе и жертви в Южна Турция. Ден по-рано мощно торнадо в съседния окръг Анталия отне живота на четирима души, а един човек беше ранен. Силният вятър преобърна строителни фургони в района на Кепез, при което двама работници загинаха на място на обекта, а други двама починаха по-късно в болница от тежките си наранявания.

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