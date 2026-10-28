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България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море на тристранна среща в София

България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море на тристранна среща в София
БТА

Министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция провеждат тристранна среща в резиденция „Бояна“ в София. Основен акцент в разговорите е сигурността в Черноморския регион и координацията на съвместните действия за защита на корабоплаването и критичната морска инфраструктура.

В срещата участват министърът на отбраната на България Димитър Стоянов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа и министърът на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер, както и представители на военното ръководство на трите държави.

Сред очакваните теми са подобряването на наблюдението на морското пространство, обменът на информация и разузнавателни данни, както и възможностите за по-добра координация при възникване на заплахи в Черно море.

Срещата се провежда на фона на зачестилите инциденти с търговски кораби в региона и на необходимостта от засилено взаимодействие между съюзниците в НАТО. България, Румъния и Турция си сътрудничат и в рамките на съвместната противоминна група в Черно море, чиято дейност е свързана с намаляването на рисковете за корабоплаването.

Тристранният формат предоставя възможност за обсъждане на допълнителни мерки за регионалната сигурност, защитата на подводната инфраструктура и укрепването на практическото сътрудничество между трите съюзнически държави.

След пленарните разговори се очакват изявления на тримата министри пред медиите.

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