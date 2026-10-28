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Минесота Тимбъруулвс остана без основния си реализатор

Минесота Тимбъруулвс остана без основния си реализатор
БТА

Антъни Едуардс ще отсъства от игра в следващите два месеца

Минесота Тимбъруулвс ще трябва да се справя без основния си реализатори Антъни Едуардс в следващите два месеца. От клуба от Националната баскетболна асоциация съобщиха, че избраният под номер 1 в драфта през 2020 година гард е претърпял артроскопия на дясното коляно. 

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От Минесота не посочиха каква е конкретната причина за хирургическата намеса, макар и Едуардс да имаше проблеми и с двете колена през втората половина от миналия сезон. В понеделник той вкара рекордните си за сезона 47 точки при поражението със 125:127 от Кливланд Кавалиърс. 

В първите четири мача на Минесота от новата кампания Едуардс записа средни показатели от 33,3 точки, 4,8 борби и 3,5 асистенции, като „вълците" постигнаха три победи в тях. Гардът пропусна рекордните 21 мача в рамките на един сезон през миналата кампания, но тогава Тимбъруувс държаха ниво след 12 победи и 9 загуби.

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