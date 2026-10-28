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Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс
БТА

Двамата са единствените играчи в историята на „келтите“, отбелязали поне 40 точки и вкарали кош в последната секунда

Джейсън Тейтъм вкара кош със сирената и завърши мача с 40 точки, а Бостън Селтикс победи Бруклин Нетс със 125:124 след продължение за третия си пореден успех в редовния сезон на НБА. Тейтъм отбеляза почти половината от точките си (18) от наказателната линия. За успеха на Селтикс допринесоха още Пол Джордж с 20 точки и Дерик Уайт с 16 точки.

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Героят на вечерта Тейтъм записа първия си мач с 40 точки, откакто се завърна през март след разкъсване на дясното ахилесово сухожилие. Според Basketball Reference той се присъедини към Лари Бърд (който го е правил два пъти) като единствените играчи в историята на „келтите“, отбелязали поне 40 точки и вкарали кош в последната секунда в един и същи мач. Това беше и третият кош на Тейтъм в последната секунда в кариерата му, с което той изравни Бил Шарман на трето място в историята на Селтикс, изпреварени само от Пол Пиърс (6) и Бърд (4).

„Това беше невероятно усещане“, каза Тайтъм за победния си кош. „Просто сякаш се връщам към нещата, които правех преди да се контузя“. Той стана първият играч в историята на НБА, който е отбелязал поне 40 точки и е вкарал победен кош в последната секунда в мач, игран преди месец ноември, още едно любопитно постижение.

 

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