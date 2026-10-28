Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Партия „Величие“ обяви позицията си за балотажа на президентските избори. Лидерът на формацията Ивелин Михайлов заяви, че подкрепата за Илияна Йотова е част от дългосрочната стратегия на партията да се превърне в управляваща политическа сила.

В специално изявление Михайлов благодари на избирателите, подкрепили кандидатурата на „Величие“, като посочи, че формацията е получила около 57 000 гласа. По думите му партията има потенциал за значително по-голяма подкрепа.

„Сега сме сила, която не може да бъде отхвърлена, неглижирана“.

Той обясни, че решението за балотажа не е избор на „по-малкото зло“, а опит да се направи стъпка към промяна в управлението. Според него партията трябва да действа стратегически и да се стреми към реално участие във вземането на решения.

Михайлов отправи критики към Андрей Гюров и ПП-ДБ, както и към бизнесмена Иво Прокопиев, като ги обвини в политическо и икономическо влияние, което според него вреди на страната.

Той критикува и управлението на „Прогресивна България“, като заяви, че в него са назначени хора, които търсят постове, вместо да работят в интерес на гражданите. Въпреки критиките към формацията на Румен Радев, Михайлов посочи и положителни според него промени след идването ѝ на власт. Сред тях той открои по-умерената международна политика и действията срещу представители на предишното управление.

Според лидера на „Величие“ след изборите трябва да има промени в управлението и по-добра връзка между институциите и гражданите.

Той предупреди и за възможността от нови политически договорки с участието на ГЕРБ и ДПС.

„Ние не трябва да оставяме страната като разсърдени хора. Ние трябва да вземем вече управленско решение“.

От „Величие“ заявяват, че ще настояват за по-голяма отчетност на управляващите, обратна връзка с гражданите и прекратяване на практики, които определят като политически репресии и зависимости.