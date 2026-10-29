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Албания въведе солени глоби за участниците в протестите

Албания въведе солени глоби за участниците в протестите
AP/БТА

Санкциите могат да достигнат 500 000 леки, или около 5500 евро

Албания въведе високи глоби за хора, които остават на протести, прерастващи в насилие, предават местните медии.

Междувременно ежедневните протести в Тирана с искане за оставката на премиера Еди Рама продължават. 

Санкциите могат да достигнат 500 000 леки, или около 5500 евро, и няма да се прилагат само за хора, които пряко участват в насилие. Глоба може да бъде наложена и на всеки, който реши да остане сред тълпа, извършваща насилствени действия или грабежи на обществено място, както и на хора, които прикриват самоличността си.

Средната месечна заплата преди облагане в Албания е около 930 евро.

Новите правила позволяват на полицията временно да ограничава събиранията в определени райони, включително в близост до училища, здравни заведения и правителствени сгради, ако бъде преценено, че съществува риск от насилие. Предвидени са и наказания за подбуждане към насилие онлайн, както и компенсации за малки предприятия, претърпели щети по време на протести. Мерките влизат в сила незабавно, но трябва да бъдат одобрени от парламента в срок от 45 дни, за да останат в сила, отбелязва НОВА.

Албания е обхваната от антиправителствени демонстрации от май, а през последните дни протестите прераснаха в сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност в Тирана. Движението, което няма ясно изразено ръководство, започна мирно с протести срещу проект за луксозен хотел в природен резерват, свързван със семейството на американския президент Доналд Тръмп. 

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