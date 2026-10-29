МВР разследва защо се е стигнало до убийството на Слави Бинев

Всички обстоятелства за убийството на Слави Бинев са установени. Установен е един автомобил, свързан с това разследване, което продължава. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

МВР проучва какво е довело до решението на задържания за убийството да го извърши, каза лаконично Демерджиев.

Таралеж припомня - бизнесменът и бивш евродепутат Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 10:30 ч. Пристигналият на място екип на Спешна помощ само констатира смъртта на бизнесмена и бивш евродепутат.

Слави Бинев е сред разпознаваемите фигури в българския бизнес, политическия живот и спорта след промените през 1989 г. Кариерата му преминава през развлекателната индустрия, Европейския парламент, Народното събрание и ръководството на Българската федерация по таекуондо.

Роден е на 10 декември 1965 г. в София, а пълното му име е Славчо Пенчев Бинев.

През 90-те години развива бизнес, свързан със заведенията и развлекателната индустрия. Именно през този период става широко известен като една от разпознаваемите фигури в столичния нощен живот.

По-късно Бинев насочва вниманието си към политиката. През 2007 г. е избран за член на Европейския парламент от листата на партия "Атака". Две години по-късно, през 2009 г., печели втори мандат като евродепутат.

През 2012 г. създава политическия проект Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД). В периода от 2014 до 2017 г. е народен представител в българския парламент. През политическата си кариера се кандидатира и за кмет на София.

Освен с бизнеса и политиката Слави Бинев е известен и с постиженията си в бойните спортове. През 1992 г. става европейски шампион по таекуондо, а впоследствие заема ръководни позиции в български и международни спортни организации.

Сред най-значимите бизнес начинания на Слави Бинев е "R-System Holding", известен и като „Royal Holding“. Според публикации от периода холдингът обединява над 100 дружества с дейност в развлекателния бизнес, охраната, строителството и инвестициите. Бинев е сред основните акционери и председател на борда на директорите между 1994 и 2007 г. Името му се свързва и с клуб БИАД, едно от популярните столични заведения през 90-те години.

Бизнес кариерата му е белязана и от конфликти в годините на прехода. През 2000 г. Бинев е пребит в заведението БИАД. Медийни публикации от периода свързват нападението с хора от обкръжението на Георги Илиев, известен като лидер на ВИС-2. В свои интервюта Бинев също разказва за натиск и конфликти, съпътствали развитието на бизнеса му.

Един от най-обсъжданите моменти в политическата му кариера е избирането му за председател на парламентарната Комисия по култура и медии през ноември 2014 г. Решението предизвиква недоволство сред представители на културните среди, журналисти и общественици. След последвалите протести Бинев подава оставка от поста през декември същата година.

В личен план Слави Бинев е женен за Мария Бинева и има пет деца. Сред тях е Елена Бинева, бивша състезателка от националния ансамбъл по художествена гимнастика.

През май 2026 г. е преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо за нов петгодишен мандат.

Така професионалният му път обхваща няколко различни сфери - от предприемачеството и развлекателния бизнес през политиката до развитието на бойните спортове в България.