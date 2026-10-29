17-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа край Търговище

17-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа на общински път край село Черковна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Пътният инцидент е станал около 21:40 часа. Лек автомобил „Тойота Авенсис“, управляван от 19-годишен правоспособен шофьор от разградското село Владимировци, е излязъл вдясно от пътното платно и се е ударил с дясната си страна в крайпътно дърво. Това се е случило, след като водачът е изгубил контрол над автомобила при навлизане в ляв завой.

17-годишният младеж от Търговище, който е пътувал на предната дясна седалка, е получил гръдна травма и е с опасност за живота. Той е настанен за лечение в МБАЛ - Търговище.

За изваждането му от автомобила е оказано съдействие от екип на пожарната в Търговище, използвал специализирана техника.

На мястото на инцидента е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Водачът е тестван по надлежния ред за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни.