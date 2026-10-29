Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век
Президентът отправи поздравление по повод националния празник на Турция
Турската нация ще остави своя отпечатък върху този век. Това заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган в поздравлението си по повод 103-тата годишнина от обявяването на страната за република.
„Поздравявам с 29 октомври – Деня на републиката, нашата скъпа нация, нашите братя кипърски турци и всички наши граждани, живеещи в различни части на света“, каза Ердоган.
Видеозаписът с изявлението на държавния глава е изпратено и до дипломатическите представителства на страната зад граница.
По отношение на делото на основателя на Републиката – Мустафа Кемал Ататюрк – Ердоган посочи, че „упоритостта, куражът и решимостта, проявени от турската нация преди 103 години, продължават да бъдат най-силният източник на мотивация и днес“.
В приветствието си президентът припомни за стратегическата програма „Векът на Турция“, предприета през 2022 г., в навечерието на 100-годишнината от основаването на Република Турция.
На 29 октомври 1923 г. Великото национално събрание на Турция приема новата конституция и променя държавното устройство от монархия (Османска империя) в република, като Ататюрк е избран за първия ѝ президент.
Денят е празничен не само в Турция, а и в Северен Кипър (т. нар. Севернокипърска турска република – СКТР, призната само от Анкара - бел. авт.).