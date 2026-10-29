Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

Турската нация ще остави своя отпечатък върху този век. Това заяви днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган в поздравлението си по повод 103-тата годишнина от обявяването на страната за република.

„Поздравявам с 29 октомври – Деня на републиката, нашата скъпа нация, нашите братя кипърски турци и всички наши граждани, живеещи в различни части на света“, каза Ердоган.

Видеозаписът с изявлението на държавния глава е изпратено и до дипломатическите представителства на страната зад граница.

По отношение на делото на основателя на Републиката – Мустафа Кемал Ататюрк – Ердоган посочи, че „упоритостта, куражът и решимостта, проявени от турската нация преди 103 години, продължават да бъдат най-силният източник на мотивация и днес“.

В приветствието си президентът припомни за стратегическата програма „Векът на Турция“, предприета през 2022 г., в навечерието на 100-годишнината от основаването на Република Турция.

На 29 октомври 1923 г. Великото национално събрание на Турция приема новата конституция и променя държавното устройство от монархия (Османска империя) в република, като Ататюрк е избран за първия ѝ президент.

Денят е празничен не само в Турция, а и в Северен Кипър (т. нар. Севернокипърска турска република – СКТР, призната само от Анкара - бел. авт.).