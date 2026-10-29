Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов бяха посрещнати с питка и цветя на летище „Васил Левски“ в София след успехите си на Световното първенство по борба в Астана. Заедно с двамата медалисти в класическия стил от Казахстан се завърна и Едмонд Назарян.

Новиков спечели световната титла в категория до 87 килограма, след като на финала победи иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0. Така олимпийският шампион прекъсна 13-годишното чакане на България за златен медал от световно първенство по борба.

„Когато тръгвам за такива състезания, винаги искам да съм на най-високото място на стълбичката. Само златният медал може да осигури да се чуе българският химн“, каза Новиков след завръщането си.

„Много хора се съмняваха в мен след Олимпийските игри. Мислеха си, че не тренирам достатъчно усилено. Показах, че не е така. Категорията ми е много силна и е трудно да печелиш всяко състезание, но аз ще се опитам“, добави той.

Шампионът призна, че му е било трудно да наблюдава световното първенство преди година отстрани, когато не е имал възможност да участва. Сега погледът му е насочен към подготовката за следващия сезон под ръководството на треньора Сослан Фарниев.

Кирил Милов завоюва бронза в категория до 97 килограма след убедителна победа с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер. Това е третото му отличие от световни първенства, след като преди това спечели два сребърни медала.

„Отидох за титлата. Бях готов за нея. Дадох всичко от себе си. В полуфиналната схватка допуснах груба грешка. Разконцентрирах се в неправилния момент“, заяви Милов.

Борецът сподели, че пропуснатият шанс да се бори за златото го мотивира за бъдещите състезания: „Сега това ме мобилизира да тренирам още повече и следващата година да дам още повече.“