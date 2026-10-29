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ЕК определи ударите по търговски кораби в Черно море като заплаха за интересите на ЕС

ЕК определи ударите по търговски кораби в Черно море като заплаха за интересите на ЕС
Снимка: БТА

Брюксел изрази солидарност с България след атаката с дронове срещу кораб край българския бряг и заяви готовност за сътрудничество със София и Букурещ

Европейската комисия определи нападенията срещу търговски кораби в Черно море като заплаха за интересите на Европейския съюз. Повод за коментара е атаката с дронове срещу кораб, превозващ литиево-йонни батерии, край българския бряг. Говорител на Комисията изрази солидарност с България и предупреди за нарастващите рискове за регионалното корабоплаване.

"Изцяло съпричастни сме с България на фона на тези последни удари", заяви говорителят на ЕК в отговор на въпрос за инцидента.

По думите му нападенията с дронове срещу търговски плавателни съдове са част от по-широка тенденция на зачестяващи и опасни посегателства в региона. Той определи случващото се като неприемлива ескалация, която застрашава както сигурността на корабоплаването, така и интересите на ЕС и международната общност.

Според Европейската комисия рискът засяга и доставките, които преминават през Черно море и на които разчитат множество държави.

От Брюксел свързаха зачестяващите нападения с руската военна агресия срещу Украйна, като посочиха, че последиците засягат човешкия живот, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура.

"ЕС призовава за сигурност и достъпно Черно море", заяви говорителят и добави, че Европейският съюз е готов да работи съвместно с България и Румъния за справяне с проблемите.

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