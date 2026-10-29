Полицията издирва 15-годишно момче, изчезнало в Ямбол

Момчето е напуснало дома си на 22 октомври около 08:00 часа. За последно е забелязано вечерта на следващия ден в централната част на Ямбол.

По информация на полицията Давид и преди е напускал дома си, като е бил откриван в други области на страната. Той е контактен, но е склонен да предоставя неточна информация за себе си.

Момчето е високо около 150 см, с кафяви очи и къса тъмна коса. Облечено е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки. Не носи документ за самоличност.

От МВР призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението му, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.