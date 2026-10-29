Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Валентин Илиев след жребия: Славия е труден противник

Валентин Илиев след жребия: Славия е труден противник
БТА

Спортният директор на ЦСКА вижда предимство в това, че носителят на Купата ще остане в София за осминафинала

ЦСКА очаква труден двубой срещу Славия на осминафиналите за Купата на България, заяви спортният директор на „червените“ Валентин Илиев след жребия. Той обаче е доволен, че отборът няма да пътува извън София в период с натоварена програма.

Носителят на трофея ще гостува в „Овча купел“, а срещата ще се проведе между 11 и 14 декември.

„Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас“, коментира Илиев.

Спортният директор беше попитан и за решението системата ВАР да се използва още в осминафиналната фаза на турнира.

„Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи“, добави той.

Още по темата

Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

ЦСКА разпродаде билетите за завръщането на "Армията"

ЦСКА разпродаде билетите за завръщането на "Армията"

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за Славия

ЦСКА пусна в свободна продажба билетите за Славия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Водещи

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 8 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 10 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 13 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 15 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 19 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 19 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 34 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 35 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 35 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 42 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 49 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 49 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 50 минути
Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

Дерменджиев: Всеки отбор може да постигне победа за Купата

  • Преди 50 минути