Валентин Илиев след жребия: Славия е труден противник

ЦСКА очаква труден двубой срещу Славия на осминафиналите за Купата на България, заяви спортният директор на „червените“ Валентин Илиев след жребия. Той обаче е доволен, че отборът няма да пътува извън София в период с натоварена програма.

Носителят на трофея ще гостува в „Овча купел“, а срещата ще се проведе между 11 и 14 декември.

„Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас“, коментира Илиев.

Спортният директор беше попитан и за решението системата ВАР да се използва още в осминафиналната фаза на турнира.

„Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи“, добави той.