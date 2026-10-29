Боримиров след жребия: Надявам се да вземем реванш от Лудогорец

Даниел Боримиров призна, че не е очаквал жребият за осминафиналите на Купата на България да изправи Левски срещу Лудогорец. Изпълнителният директор на „сините“ изрази надежда отборът да зарадва привържениците си с победа в домакинството, което трябва да се проведе между 11 и 14 декември.

„Не очаквах да ни падне отборът на Лудогорец, но съдбата пожела така. Мисля, че и двата отбора се познаваме добре. Надявам се да направим хубав и приятен мач за гледане. Надявам се този път да вземем реванш пред наша публика, ще е добре да ги зарадваме с победа“, заяви Боримиров.

Той отбеляза, че домакинството ще бъде добре дошло за Левски след поредица от пътувания. Изпълнителният директор коментира и новината, че системата ВАР ще се използва още в осминафиналната фаза на турнира.

„Насъбраха ни се доста пътувания - шест кръга сме само гости. Сега е хубаво, че ще сме домакини. Ще съм доволен да има ВАР като по европейските сцени, а не този, който гледаме в България“, каза той.

Боримиров добави, че моментът не е подходящ да говори за новия италиански директор на клуба Феладелфо Апаро.