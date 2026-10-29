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Южна Корея и Германия задълбочават стратегическото си партньорство

Южна Корея и Германия задълбочават стратегическото си партньорство
Снимка: AP/БТА

Сеул и Берлин ще разширят сътрудничеството си в икономиката, високите технологии и енергийната сигурност, а Германия ще подкрепи корейските интереси пред ЕС

Южна Корея и Германия ще задълбочат сътрудничеството си в икономиката, високотехнологичните индустрии и енергийната сигурност. Това обяви южнокорейският президент И Дже-мьон след среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Сеул, предаде Ройтерс.

На съвместна пресконференция И Дже-мьон съобщи, че е поискал от Мерц Берлин да подкрепи усилията на Сеул за осигуряване на благоприятни условия по европейския Закон за ускоряване на промишленото производство.

Двамата лидери са се споразумели и да издигнат двустранните отношения до равнище "засилено стратегическо партньорство", посочи южнокорейският президент.

Това развитие цели да задълбочи политическите и икономическите връзки между двете държави, като постави акцент върху индустриалното сътрудничество и сигурността на енергийните доставки.

 

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