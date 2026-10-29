"Маслото може да струва и 4 евро": Вълканов защити свободното определяне на цените

Държавните проверки, санкциите и административният натиск няма да доведат до намаляване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред NOVA NEWS. Според него свободната конкуренция и потребителският избор са основните механизми, които регулират цените на пазара.

"Не знам някой в целия свят досега със санкции или с държавен и административен натиск да е успявал да понижи цени. Нито една държава не може да се похвали с такъв успех“, коментира Вълканов.

По думите му няма икономически основания да се очаква поевтиняване на хранителните продукти, когато разходите на бизнеса продължават да нарастват. Той посочи като основни фактори цените на електроенергията и природния газ, увеличаващите се възнаграждения и осигуровки, както и недостатъчното производство на земеделска продукция в страната.

Вълканов обърна внимание и на високата зависимост на България от внос на определени хранителни продукти, която според него допълнително влияе върху крайните цени за потребителите.

Като пример за действието на свободния пазар той посочи разликите в цените на един и същ продукт между отделните магазини.

"Ако някой търговец на пазара е решил днес да си продава маслото за 4 евро, това си е негово решение. Не означава, че потребителят не може да си купи масло за 2 евро в съседния магазин. Това се нарича конкуренция, свободен пазар и потребителски избор“, заяви изпълнителният директор на сдружението.

Той коментира и сравненията между цените на хранителните продукти в България и Люксембург, направени от земеделския министър Пламен Абровски.

Според Вълканов посочената от министъра цена на прясното мляко не отразява средната цена на продукта в Люксембург. Той подчерта, че при подобни сравнения трябва да се отчитат и разликите в производството и ефективността на земеделските стопанства.

По думите му Люксембург произвежда значително повече мляко спрямо собствените си потребности, въпреки че разполага с по-малък брой животни от България. Според него това се дължи на по-високата производителност и ефективност на местните стопанства.

Вълканов изрази несъгласие и с идеята за ограничаване на търговските надценки до 15%, като заяви, че подобна мярка няма непременно да доведе до по-ниски цени.

"Не виждам как това може да стане, тъй като цените не са изкуствено завишени в самите търговски вериги“, посочи той.

Според представителя на сектора отделни случаи на голяма разлика между покупната и продажната цена не могат да бъдат използвани като доказателство за цялостното състояние на пазара. Той подчерта, че търговията на дребно в България функционира по същите принципи, както и в останалите европейски държави.

В рамките на разговора Вълканов коментира и последните проверки за спазване на хигиенните изисквания в търговските обекти.

Повод за изказването му стана информацията за затворена кухня майка, доставяща храна за топли точки, както и за два магазина на големи търговски вериги в София и Пазарджик заради установени нарушения.

Според него големите търговци прилагат строги вътрешни правила за хигиена, тъй като репутацията им зависи от качеството на предлаганите продукти и условията в обектите.

Той посочи, че в магазини с голям ежедневен поток от посетители могат да възникват ситуации, които изискват незабавно почистване или временно преустановяване на определени дейности.

Вълканов постави въпроса и за начина, по който се извършват контролните проверки, като изрази критики към практики, които според него не отчитат реалните условия на работа в търговските обекти.

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия защити позицията, че административните ограничения не могат да заместят пазарната конкуренция и че при нарастващи производствени и оперативни разходи не бива да се очаква автоматично понижаване на цените на храните.