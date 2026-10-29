Демерджиев: МВР се бори "на мускули" с пътния травматизъм

Заедно с Министерството на транспорта и с Регионалното министерство разработваме цялостна стратегия за състоянието на пътищата в България и справяне на пътния травматизъм. След рестрикции бяха сменени гумите на много превозни средства и спряха да летят през мантинелите. Сега полицията се бори "на мускули" с това явление. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

Таралеж припомня - в катастрофа на пътя Русе - София в сряда между два камиона и автобус загинаха шофьорите на камионите. Продължава разследването на причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край село Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на товарните автомобили.