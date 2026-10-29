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Демерджиев: МВР се бори "на мускули" с пътния травматизъм

Демерджиев: МВР се бори "на мускули" с пътния травматизъм
Снимка: БТА

Започнаха да сменят гумите и спряха да летят над мантинелите, заяви той

Заедно с Министерството на транспорта и с Регионалното министерство разработваме цялостна стратегия за състоянието на пътищата в България и справяне на пътния травматизъм. След рестрикции бяха сменени гумите на много превозни средства и спряха да летят през мантинелите. Сега полицията се бори "на мускули" с това явление. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти.

Таралеж припомня - в катастрофа на пътя Русе - София в сряда между два камиона и автобус загинаха шофьорите на камионите. Продължава разследването на причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край село Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на товарните автомобили.

Огледите на местопроизшествието вчера продължиха повече от 15 часа. До трагедията се стигна след челен сблъсък между двата камиона, които са пламнали веднага след удара. Последвал е сблъсък с пътнически автобус, превозващ 36 души по маршрут от Солун към Букурещ. Всички пътници са невредими и са успели да излязат от превозното средство, преди то също да бъде обхванато от пламъците. Хората бяха настанени във временно разкрит кризисен център в град Полски Тръмбеш.

Единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед. По тази причина от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха щателна проверка на транспортната компания, чиято собственост е камионът. От прокуратурата във Велико Търново съобщиха, че са поискали международно съдействие за официалното установяване на самоличността на шофьора на унгарския тир. 

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