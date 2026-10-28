Катастрофата край Русе: Има загинали
По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил
Двамата водачи на товарните автомобили са загинали при катастрофата тази нощ, която затвори пътя Русе – София, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Инцидентът е станал около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево.
По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил.
Единият камион е с румънска, а другият – с българска регистрация. В пътническия автобус е имало общо 38 души – двама водачи и 36 пътници от различни националности.
По-късно стана ясно, че възрастната жена, която пострада във вторник при катастрофата във великотърновско, е починала.
Тя е била откарана с въздушна линейка в болница в Плевен.
Двамата водачи на автобуса са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.
На местопроизшествието се извършва оглед. Ръководството на ОДМВР – Велико Търново е на мястото на тежкия инцидент.