Катастрофата край Русе: Има загинали

Двамата водачи на товарните автомобили са загинали при катастрофата тази нощ, която затвори пътя Русе – София, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево.

По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил.

Единият камион е с румънска, а другият – с българска регистрация. В пътническия автобус е имало общо 38 души – двама водачи и 36 пътници от различни националности.

По-късно стана ясно, че възрастната жена, която пострада във вторник при катастрофата във великотърновско, е починала.

Тя е била откарана с въздушна линейка в болница в Плевен.

Двамата водачи на автобуса са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

На местопроизшествието се извършва оглед. Ръководството на ОДМВР – Велико Търново е на мястото на тежкия инцидент.