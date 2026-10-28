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The Telegraph: Изборното поражение не означава край на политическата кариера на Вучич

The Telegraph: Изборното поражение не означава край на политическата кариера на Вучич

Капил Комиреди смята, че изборният резултат няма да сложи окончателен край на влиянието на Вучич

В неделя в Сърбия се проведоха предсрочни парламентарни избори, на които Студентската листа нанесе сериозен удар на управляващата Сръбска прогресивна партия, свързвана с Александър Вучич. 

Въпреки изборния резултат британското издание The Telegraph публикува анализ на писателя и коментатор Капил Комиреди, според когото поражението не означава непременно окончателен край на политическата кариера на Вучич.

В материала си Комиреди оспорва представата за сръбския лидер единствено като авторитарен управник. По думите му съществува значителна разлика между публичния образ на Вучич като автократ и личността, която авторът описва като образована, ерудирана и интелектуално любознателна. Според Комиреди той не притежава характерните за диктаторите темперамент и интелект.

Анализаторът смята още, че общественото недоволство, натрупвано в Сърбия през последните две години, вече е намерило политически израз. Според него оттеглянето от управлението може да даде възможност на Вучич да прегрупира политическите си съюзници и да подготви следващите си стъпки.

Комиреди отбелязва, че наследниците на досегашното управление ще трябва да се справят с трудностите, които съпътстват управлението на страната. Той също така защитава тезата, че Сърбия е достигнала високо равнище на икономическо благосъстояние през годините на управлението на Вучич, и предупреждава, че политическото му влияние не бива да бъде отписвано преждевременно.

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