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Сърбия повиши терористичната тревога до червено след нападение срещу охранител на израелското посолство

Сърбия повиши терористичната тревога до червено след нападение срещу охранител на израелското посолство
БТА

По информация на вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич инцидентът е станал 15 минути след полунощ

Сръбските власти повишиха до най-високото ниво степента на терористична заплаха след нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство в Белград, съобщиха местните медии.

По информация на вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич инцидентът е станал 15 минути след полунощ. Нападателят, непълнолетен младеж от Шабац, е атакувал охранителя с два ножа, като го е ранил в лицето. Служителят на жандармерията е реагирал при самозащита и е убил нападателя.

Дачич определи случилото се като терористичен акт и обяви, че нивото на опасност е повишено до червено. Мярката предвижда засилено полицейско присъствие и контрол на обекти от ключово значение за сигурността, както и на места с голямо струпване на хора.

По думите на министъра разследващите са установили, че младежът е публикувал знамето на терористичната организация „Ислямска държава“ в профила си в Instagram. Разследването по случая продължава.

Дачич съобщи още, че заедно с директора на полицията генерал Драган Василевич е посетил пострадалия служител. Състоянието му е добро и се очаква той да бъде изписан от болницата още днес.

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