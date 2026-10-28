Сърбия повиши терористичната тревога до червено след нападение срещу охранител на израелското посолство

Сръбските власти повишиха до най-високото ниво степента на терористична заплаха след нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство в Белград, съобщиха местните медии.

По информация на вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич инцидентът е станал 15 минути след полунощ. Нападателят, непълнолетен младеж от Шабац, е атакувал охранителя с два ножа, като го е ранил в лицето. Служителят на жандармерията е реагирал при самозащита и е убил нападателя.

Дачич определи случилото се като терористичен акт и обяви, че нивото на опасност е повишено до червено. Мярката предвижда засилено полицейско присъствие и контрол на обекти от ключово значение за сигурността, както и на места с голямо струпване на хора.

По думите на министъра разследващите са установили, че младежът е публикувал знамето на терористичната организация „Ислямска държава“ в профила си в Instagram. Разследването по случая продължава.

Дачич съобщи още, че заедно с директора на полицията генерал Драган Василевич е посетил пострадалия служител. Състоянието му е добро и се очаква той да бъде изписан от болницата още днес.