Военните разходи на САЩ за войната с Иран надхвърлиха 47 млрд. долара

Американската армия е похарчила над 47 милиарда долара до момента за воденето на войната в Иран. Сумата е с повече от 25% по-висока от юлските разчети на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс, позовавайки се на неоповестени публично данни на Пентагона.

Разкритията за растящата цена на конфликта идват в изключително чувствителен политически момент за Републиканската партия. Политическите последствия от неодобряваната от общественото мнение война тежат на републиканците преди ключовите избори на 3 ноември, които ще определят контрола над Конгреса за следващите две години.

Отражението на войната върху глобалните цени на енергията вече оказа негативно влияние върху подкрепата за кандидатите на републиканците и срина рейтинга на президента Доналд Тръмп. В момента неговата партия поддържа крехко мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Според документите, актуалните разчети на Пентагона са обвързани с преките оперативни разходи за воденето на боевете. Прогнозите сочат, че ще бъдат необходими над 29 милиарда долара само за подмяна на изразходваните боеприпаси. Още над 6 милиарда долара са нужни за възстановяване на изгубена военна техника и т.нар. „платформи“, сред които влизат множество бойни самолети и дронове, свалени или изгубени по време на конфликта.

Войната в Иран бе започната съвместно от Доналд Тръмп и Израел през февруари, като тогава американският президент прогнозира бърз и краткотраен конфликт.

Първоначалната стратегия на Вашингтон залагаше на масирано използване на скъпи, високоточни ракети, които да неутрализират иранската противовъздушна отбрана. Идеята бе на по-късен етап да се премине към по-евтини боеприпаси, включително конвенционални авиационни бомби с прецизно насочване (JDAM), с каквито САЩ разполагат в изобилие.

Сключеното през април примирие обаче позволи на Техеран да укрепи подземните си съоръжения за съхранение. Това върна в оперативна готовност част от иранската ПВО, както и ракетни системи и дронове, които преди това бяха блокирани от съюзническите удари. В отговор Тръмп наложи пълна морска блокада на Иран с цел да пресече приходите на страната от износ на петрол.